الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التفاصيل الكاملة لأهم مشروعات البتروكيماويات الجارى تنفيذها

وزارة البترول والثروة
وزارة البترول والثروة المعدنية

تولي الدولة المصرية في الفترة الأخيرة اهتمامًا  كبيرًا بملف البتروكيماويات، في ظل الخطة القومية حتى عام 2035 لتتواكب مع التكنولوجيات الحديثة، من خلال إنتاج منتجات بتروكيماوية متخصصة، وأخرى كمدخلات في صناعات مختلفة لتغطية جزء من احتياجات السوق.

أهم مشروعات الدولة في البتروكيماويات

فيما تسابق وزارة البترول والثروة المعدنية الزمن لـ تنفيذ 3 مشروعات للبتروكيماويات، باستثمارات تبلغ 4 مليار دولار، بقيمة 70 مليار جنيه، فيما يجري العمل علي 5 مشروعات أخرى، بقيمة 62 مليار جنيه، ومن بين المشروعات التي تم تنفيذها مجمع الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته.

ومن بين المشروعات الجاري تنفيذها مشروعات مشتقات الميثانول والإيثانول الحيوي، في دمياط، مما يعزز الاستدامة ويقلل من الاعتماد على المواد الخام الاستيرادية، ومشروعات موبكو وإيثيدكو بتكلفة تجاوزت 4 مليارات دولار، وهما من أهم المشروعات في مجال صناعة البتروكيماويات، ومشروع شمال أبوقير للمغذيات الزراعية، والذي تم وضع حجر الأساس لهذا المشروع الذي يهدف إلى توفير منتجات سماد نترات الأمونيوم للسوق المحلية وزيادة الصادرات.

وكذلك مشروع الألواح الخشبية MDF، والذي تم إنشاءه في إدكو بمحافظة البحيرة، وهذا المشروع يسهم في تعزيز صناعة البناء والأثاث المحلية، باستثمارات بلغت نحو 351 مليون يورو، والذى يهدف إلى إنتاج 205 ألف متر مكعب سنويًا من ألواح MDF من قش الأرز، مما يسهم فى الحد من التلوث البيئي الناتج عن عملية حرق قش الأرز، ومجمع إنتاج الصودا آش والسيليكون في مدينة العلمين الجديدة، مما يسهم في تعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها وزيادة الصادرات، حيث يضم المشروع 4 مراحل مختلفة بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 172 مليون دولار، لإنتاج 45 ألف طن من السليكون المعدني سنويًا.

فيما كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن أن مجال البتروكيماويات شهد خلال السنوات الماضية 3 مشروعات مهمة باستثمارات 4 مليارات دولار، وهى مشروعات الإيثيلين ومشتقاته «ايثيدكو»، ومشروع توسعات شركة موبكو في عام 2016، وتم إضافة طاقات لشركة البتروكيماويات المصرية في عام 2022.

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