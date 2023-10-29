RESILLIENT LADY تصل ميناء سفاجا: أهلاً بـ3451 سائحًا

استقبل ميناء سفاجا البحري، الأحد، السفينة السياحية RESILLIENT LADY، وعلى متنها 2326 سائحا من جنسيات مختلفة و1125 فرد طاقم قادمة من ميناء بورسعيد وهى بطول 277 متر.

تعتبر RESILLIENT LADY من أجمل السفن السياحية التي تجوب العالم في رحلات منتظمة حيث تتكون من 17 طابقا وبها 1408 غرفة، و20 مطعما فضلا عن مجموعة من وسائل الراحة والترفيه وصالات رياضية وقاعات اجتماعية وحمامات سياحة، ويقوم السياح بزيارة مدينتى الاقصر واسوان، وتغادر متجهة الى ميناء دبى، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء واعلان الطوارىء لكافة الجهات العاملة.

وشدد اللواء محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على ضرورة تقديم كافة التسهيلات والتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي وسرعة انهاء الإجراءات، واخذ كافة الاحتياطات الاجرائية والأمنية لاستقبال السياح، حيث تم انهاء إجراءات الجوازات على متن السفينة أثناء دخولها للميناء واستقبال السياح بصالات الوصول لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك وسط إجراءات امنية مشددة.

كما تم إلزام التوكيلات والشركات السياحية، لتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين أثناء جولاتهم، يرافقها سيارات شرطة السياحة وقوات التأمين، وذلك لجذب العديد من السفن السياحية واظهار الموانئ المصرية بما يليق بها من مكانة.

679C37F8-9F0C-4C7A-9454-968A3B501146

21D9A78A-3195-44BD-B6BD-985C571A7CEE

EA685D26-6797-4DFB-9206-E00230006F4F

FBE3C0B8-1A1A-4E4E-B4EF-21933AFAF756