الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

RESILLIENT LADY تصل ميناء سفاجا: أهلاً بـ3451 سائحًا

السفينه السياحية
السفينه السياحية بميناء سفاجا

استقبل ميناء سفاجا البحري، الأحد، السفينة السياحية RESILLIENT LADY، وعلى متنها 2326 سائحا من جنسيات مختلفة و1125 فرد طاقم  قادمة من ميناء بورسعيد وهى بطول 277 متر.

تعتبر RESILLIENT LADY من أجمل السفن السياحية التي تجوب العالم في رحلات منتظمة حيث تتكون من 17 طابقا وبها 1408 غرفة، و20 مطعما فضلا عن مجموعة من وسائل الراحة والترفيه وصالات رياضية وقاعات اجتماعية وحمامات سياحة، ويقوم السياح بزيارة مدينتى الاقصر واسوان، وتغادر متجهة الى ميناء دبى، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء واعلان الطوارىء لكافة الجهات العاملة.

وشدد اللواء محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على ضرورة تقديم كافة التسهيلات والتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي وسرعة انهاء الإجراءات، واخذ كافة الاحتياطات الاجرائية والأمنية لاستقبال السياح، حيث تم انهاء إجراءات الجوازات على متن السفينة أثناء دخولها للميناء واستقبال السياح بصالات الوصول لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك وسط إجراءات امنية مشددة.

كما تم إلزام التوكيلات والشركات السياحية، لتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين أثناء جولاتهم، يرافقها سيارات شرطة السياحة وقوات التأمين، وذلك لجذب العديد من السفن السياحية واظهار الموانئ المصرية بما يليق بها من مكانة.

679C37F8-9F0C-4C7A-9454-968A3B501146
679C37F8-9F0C-4C7A-9454-968A3B501146
21D9A78A-3195-44BD-B6BD-985C571A7CEE
21D9A78A-3195-44BD-B6BD-985C571A7CEE
EA685D26-6797-4DFB-9206-E00230006F4F
EA685D26-6797-4DFB-9206-E00230006F4F
FBE3C0B8-1A1A-4E4E-B4EF-21933AFAF756
FBE3C0B8-1A1A-4E4E-B4EF-21933AFAF756
8F55EA62-B9B2-49FB-B646-D46A4B347EC9
8F55EA62-B9B2-49FB-B646-D46A4B347EC9
ميناء سفاجا البحرى السفن السياحية هيئة موانئ البحر الأحمر السياح السياحة

مواد متعلقة

إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية

سيول شديدة بجبال الشلاتين جنوب البحر الأحمر (فيديو)

اليوم.. مرسي علم تستقبل 4 آلاف سائح علي متن 27 رحلة طيران

بعد إزالة آثار السيول.. فتح طريق "سفاجا - قنا" من الاتجاهين

رئيس سفاجا يتابع عمليات إزالة آثار السيول والأمطار الغزيرة بطريق "قنا- سفاجا"

سيول شديدة تضرب طريق "سفاجا- قنا" (صور)

حملات تموينية مكثفة بالبحر الأحمر لضبط الأسواق

33 ألف سائح يصلون مرسى علم والغردقة.. اليوم

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

الأعلى للإعلام: حجب موقع مدى مصر وإحالته إلى النيابة العامة

إسرائيل تنفجر من الداخل.. حرب بين نتنياهو وأجهزة الأمن والاستخبارات

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

أقوى من كورونا وهيقلل عدد سكان الأرض.. تحذيرات من جائحة خطيرة (فيديو)

تجديد حبس مالك شركة لاتجاره بالنقد الأجنبي في التجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حزب الله يدخل الحرب.. اشتعال المنطقة آتٍ!

محمود خليل

جبروت امرأة

رشا عبدالمنعم

مع أم كلثوم ذلك أفضل كثيرًا

وائل لطفي

جلد الذات العربية

ماجد حبته

جنون إسرائيل.. والمستحيل

محمد العسيري

إنهم يكتبون تاريخًا جديدًا

يحيى عسكر

«مصر دولة لا تمس».. معركة الدلتا فى مواجهة نبوءة سفر إشيعاء

لواء.حمدى البطران

من مخلفات نكسة 67

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة

شكرى ووزيرا خارجية الأردن والسعودية يبحثان تطورات التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة