فرنسا تدين هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية المحتلة

أدانت فرنسا هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكان البيت الأبيض، صرح بأنه من غير المقبول على الإطلاق ممارسة عنف المستوطنين المتطرفين ضد الأبرياء في الضفة الغربية، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية" قبل قليل.

وقالت واشنطن، إن نتنياهو مسئول عن كبح المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.

وأكد المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، أنه من غير المقبول تمامًا ممارسة العنف من المستوطنين ضد الأبرياء في الضفة الغربية.