الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فرنسا تدين هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية المحتلة

الفلسطينيين
الفلسطينيين

أدانت فرنسا هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكان  البيت الأبيض، صرح بأنه من غير المقبول على الإطلاق ممارسة عنف المستوطنين المتطرفين ضد الأبرياء في الضفة الغربية، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية" قبل قليل.

وقالت واشنطن، إن نتنياهو مسئول عن كبح المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.

وأكد المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، أنه من غير المقبول تمامًا ممارسة العنف من المستوطنين ضد الأبرياء في الضفة الغربية.

المستوطنين القاهرة الإخبارية الضفة الفلسطينيين الإسرائيليين البيت الأبيض

مواد متعلقة

المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية: "غزة تشهد جرائم تشبه معاناة أوكرانيا"

الصحة الفلسطينية تتهم الأونروا والمؤسسات الدولية بالتنصل من مسئولياتها: "ارتكبوا خطيئة"

"القاهرة الإخبارية": طائرات الاحتلال تنفذ أحزمة نارية عنيفة وغارات مكثفة تنذر بارتكاب مجزرة

إعلام إسرائيلى: سماع دوى انفجارات قرب حيفا ونهاريا

"القاهرة الإخبارية": انفراجة خلال الساعات المقبلة فى دخول عدد أكبر من المساعدات لغزة

"القاهرة الإخبارية": الشاحنات تعود من معبر رفح بعد تفريغ المساعدات فى الجانب الفلسطينى

وزير الاتصالات الفلسطينى: نعمل مع مصر لتقوية الشبكات المصرية لخدمة غزة

وزير الاتصالات الفلسطينى: نتواصل مع ستار لينك لفتح اتصال الإنترنت لجهات الإغاثة فى غزة

الأكثر قراءة

الأعلى للإعلام: حجب موقع مدى مصر وإحالته إلى النيابة العامة

إسرائيل تنفجر من الداخل.. حرب بين نتنياهو وأجهزة الأمن والاستخبارات

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

صن داونز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الإياب أمام الأهلى

حزب الله يدخل الحرب.. اشتعال المنطقة آت!

اللواء سمير فرج يكشف السر وراء رفض إسرائيل إيقاف إطلاق النار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حزب الله يدخل الحرب.. اشتعال المنطقة آت!

محمود خليل

جبروت امرأة

رشا عبدالمنعم

مع أم كلثوم ذلك أفضل كثيرًا

وائل لطفي

جلد الذات العربية

ماجد حبته

جنون إسرائيل.. والمستحيل

محمد العسيري

إنهم يكتبون تاريخًا جديدًا

يحيى عسكر

«مصر دولة لا تمس».. معركة الدلتا فى مواجهة نبوءة سفر إشيعاء

لواء.حمدى البطران

من مخلفات نكسة 67

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة

شكرى ووزيرا خارجية الأردن والسعودية يبحثان تطورات التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة