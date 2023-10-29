نشوب حريق فى مزرعة نخيل غرب منطقة عجيبة بمطروح (صور)

شهدت مرسى مطروح، مساء اليوم، اشتعال النيران فى مزرعة نخيل فى قرية ساحل أبو لهو غرب منطقة عجيبة.

_ اشتعال النيران فى مزرعة نخيل أبو هبهب

قال عيسي بوعيسى أحد أهالى قرية أبو لهو، خلال حديثه لـ"الدستور"، إن الأهالى فوجئوا باشتعال النيران فى مزرعة نخيل أبو هبهب، وعلى الفور تم الاتصال بالحماية المدنية للمساعدة فى السيطرة على النيران.

_ الدفع بسيارات الحماية المدنية

وأوضح أن أهالى المنطقة حاولوا إخماد النيران فى المزرعة، لكنهم فشلوا، لافتًا إلى أنه تم الدفع بسيارات الحماية المدنية وتقوم قوات الحماية المدنية بمحافظة مطروح فى الوقت الحالي بإخماد النيران فى مزرعة النخيل ولا يوجد أي إصابات أو وفيات حتى الآن.

حريق مزرعة نخيل غرب منطقة عجيبة

حريق مزرعة نخيل غرب منطقة عجيبة

حريق مزرعة نخيل غرب منطقة عجيبة

حريق مزرعة نخيل غرب منطقة عجيبة

حريق مزرعة نخيل غرب منطقة عجيبة