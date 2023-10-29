الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نشوب حريق فى مزرعة نخيل غرب منطقة عجيبة بمطروح (صور)

حريق مزرعة نخيل غرب
حريق مزرعة نخيل غرب منطقة عجيبة

شهدت مرسى مطروح، مساء اليوم، اشتعال النيران فى مزرعة نخيل فى قرية ساحل أبو لهو غرب منطقة عجيبة.

_ اشتعال النيران فى مزرعة نخيل أبو هبهب

قال عيسي بوعيسى أحد أهالى قرية أبو لهو، خلال حديثه لـ"الدستور"، إن الأهالى فوجئوا باشتعال النيران فى مزرعة نخيل أبو هبهب، وعلى الفور تم الاتصال بالحماية المدنية للمساعدة فى السيطرة على النيران.

_ الدفع بسيارات الحماية المدنية

وأوضح أن أهالى المنطقة حاولوا إخماد النيران فى المزرعة، لكنهم فشلوا، لافتًا إلى أنه تم الدفع بسيارات الحماية المدنية وتقوم قوات الحماية المدنية بمحافظة مطروح فى الوقت الحالي بإخماد النيران فى مزرعة النخيل ولا يوجد أي إصابات أو وفيات حتى الآن.

حريق مزرعة نخيل غرب منطقة عجيبة

حريق مزرعة نخيل غرب منطقة عجيبة
حريق مزرعة نخيل غرب منطقة عجيبة
حريق مزرعة نخيل غرب منطقة عجيبة
حريق مزرعة نخيل غرب منطقة عجيبة
حريق مزرعة نخيل غرب منطقة عجيبة
حريق مزرعة نخيل غرب منطقة عجيبة
حريق مزرعة نخيل غرب منطقة عجيبة
حريق مزرعة نخيل غرب منطقة عجيبة
حريق مزرعة نخيل غرب منطقة عجيبة
حريق مزرعة نخيل غرب منطقة عجيبة
مطروح مدينه مرسي مطروح اشتعال النيران مزرعة نخيل غرب منطقة عجيبة

مواد متعلقة

محافظ مطروح يلتقي وفد النقابة العامة للمهندسين لبحث سبل التعاون

الأكثر قراءة

الأعلى للإعلام: حجب موقع مدى مصر وإحالته إلى النيابة العامة

إسرائيل تنفجر من الداخل.. حرب بين نتنياهو وأجهزة الأمن والاستخبارات

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

اللواء سمير فرج يكشف السر وراء رفض إسرائيل إيقاف إطلاق النار

اللواء سمير فرج يكشف مفاجأة عن قرار الأمم المتحدة بالهدنة الإنسانية فى غزة

صن داونز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الإياب أمام الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حزب الله يدخل الحرب.. اشتعال المنطقة آت!

محمود خليل

جبروت امرأة

رشا عبدالمنعم

مع أم كلثوم ذلك أفضل كثيرًا

وائل لطفي

جلد الذات العربية

ماجد حبته

جنون إسرائيل.. والمستحيل

محمد العسيري

إنهم يكتبون تاريخًا جديدًا

يحيى عسكر

«مصر دولة لا تمس».. معركة الدلتا فى مواجهة نبوءة سفر إشيعاء

لواء.حمدى البطران

من مخلفات نكسة 67

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة

شكرى ووزيرا خارجية الأردن والسعودية يبحثان تطورات التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة