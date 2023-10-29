كريم الدبيس: سنحسم التأهل فى القاهرة.. واستقبلنا الهدف من خطأ

تحدث كريم الدبيس، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب خسارة المارد الأحمر أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وكان الأهلي قد حلّ ضيفًا على صن داونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي على ملعب "لوفتوس سرسفيلد" في ذهاب الدور نصف النهائي من الدوري الإفريقي.

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الدبيس: أمامنا شوط ثان في القاهرة وسننهي الأمور في مصر

قال كريم الدبيس في تصريحات تليفزيونية: "الحمد لله، وقدر الله وما شاء فعل، الشوط الأول انتهى هنا في جنوب إفريقيا، وأمامنا شوط ثان في القاهرة، وسننهي الأمر في مصر".

وأضاف: "قبل أن نلعب المباراة نتوقع كل شيء، وكنا نسير بشكل جيد، لكن بسبب خطأ دخل مرمانا هدف، والأمر سيختلف في مصر".

وأتم تصريحاته: "مباراة الإياب في القاهرة ستكون صعبة وقوية للغاية، لكنها وسط جماهيرنا وسنبذل أقصى ما لدينا حتى نتأهل".

يذكر أن مواجهة الإياب بين الأهلي وصن داونز، ستقام يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 نوفمبر، على ستاد القاهرة الدولي.



الأهلي يخسر بهدف نظيف أمام صن داونز في ذهاب نصف النهائي

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بهدف نظيف أمام صن داونز، في المباراة التي جمعت الفريقين، عصر اليوم، على ستاد لوفتوس بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

جاءت المباراة قوية وحافلة بالندية، وإن تحفظ الأهلي في بعض فتراتها عن التوغل الهجومي بكثافة عددية لغلق كل الثغرات أمام فريق صن داونز، الذي استغل خطأ في التمرير وتقدم بهدف مباغت في الدقيقة 52، كما تغاضى الحكم لويس ديجيندو عن احتساب ركلة جزاء لصالح بيرسي تاو في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع ودون تدخل أيضًا من حكمي الفار.

هذا ويواجه الأهلي فريق صن داونز، مساء الأربعاء المقبل، في مباراة العودة التي تقام على ستاد القاهرة.

