انطلاق مبادرة 100 مليون صحة بدمياط الجديدة

شدد د.السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة في دمياط، على اتاحة الخدمات الصحية على نطاق أوسع بما يحقق أكبر استفادة للمواطنين وبالتعاون مع جهاز التعمير برئاسة المهندس محمد خلف الله عبد الماجد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة وتحت إشراف د.دينا أبو صير مدير إدارة الرعاية الاساسية والدكتورة أروى بدير، منسق مبادرة 100 يوم صحة والدكتورة رشا رشوان مدير إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي بمديرية الصحة.

انتقل فريق 100 يوم صحة من المركز الطبي بدمياط الجديدة تحت اشراف الدكتورة اسماءعبدالرؤوف مديرة المركز الطبى بدمياط الجديدة وبقيادة سوزى عزالدين مسئول المبادرات ورضوى الشريف رئيس فريق التثقيف الصحى بالمركز للكشف وتقديم خدمات التوعية الصحية للعاملين بجهاز التعمير بدمياط الجديدة.

تأتي تلك الفعالية ضمن الفعاليات التي تنفذها مديرية الصحة لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين إضافة إلي تواجد فرق مبادرة 100 يوم صحة بـ ٦٨ منشأة صحية أولية ومراكز متنقلة بمراكز المحافظة .

أوضح وكيل وزارة الصحة بدمياط إلي مواصلة العمل وتقديم الخدمات بمبادرة ١٠٠يوم صحة بجميع المصالح الحكومية لإتاحة الخدمات الطبية والعلاجية المتنوعة للمواطنين للارتقاء بجودة الخدمات الصحية.