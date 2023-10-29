اللواء سمير فرج يكشف السر وراء رفض إسرائيل إيقاف إطلاق النار

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن العالم كله بدأ يتعاطف مع الشعب الفلسطيني ضد العمليات الإسرائيلية، وهناك مظاهرات في عواصم الدول الغربية والإقليمية، وصلت حتى أستراليا.

وقال فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المُذاع على قناة "صدى البلد"، إنه لن يكون هناك اجتياح بري لكن سيكون هناك توغل بري، مشيرًا إلى أن توغلًا بريًا يتبعه خسائر لن يقبلها نتنياهو أو جيش الاحتلال والشعب الإسرائيلي.

وأكد أن الأسرى الإسرائيليين في غزة يمنعون تل أبيب من اجتياح بري لأنهم يتواجدون في الأنفاق التي تشبه مدينة تحت الأرض.

وختم بالقول إن إسرائيل لم تسيطر على شبر من غزة رغم مضي 23 يومًا على بدء العدوان على المناطق المدنية في فلسطين.