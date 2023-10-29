إصابة 10 أشخاص جراء تصادم سيارتين شمال أسوان

وقع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وأخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي عند حدود مركز إدفو شمال محافظة أسوان، مساء الأحد، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وأخرى ربع نقل، وذلك تحديدًا بالطريق الصحراوي عند قرية الغنيمة بمركز إدفو شمال المحافظة، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

انتقال رجال الأمن لمكان الواقعة

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته ورفع آثاره من الطريق للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والمارة، بالإضافة إلى فرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.

الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين

ودفع مرفق إسعاف أسوان بعدد من السيارات المجهزة إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى حورس لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطيبة.

واستقبل مستشفى حورس العام بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، عدد 10 مصابين، ومن المقرر أن يتم تقديم العلاج وإجراء الفحوصات الطبية لهم داخل المستشفى بواسطة الفرق الطبية على حسب التخصصات.