مفوض العشائر الفلسطينية يندد بالصمت الدولي حيال "محرقة غزة"

ندد عاكف المصري المفوض العام للعشائر الفلسطينية في قطاع غزة باستمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

استنكر المصري في بيان حصلت “الدستور” على نسخة منه، الصمت الدولي تجاه هذا العدوان والكيل بمكيالين في التعامل مع هذه الحرب التي ترتكب فيها ابشع المجازر، بحق المدنيين الفلسطينيين .

ودعا المفوض العام للعشائر الفلسطينية العالم إلى التحرك ضد هذا العدوان الهمجي ووقف انتهاكات إسرائيل ضد حقوق الإنسان والقانون الدولي.

أشار المصري إلى ضرورة التحرك الدولي والجهات الدولية لردع إسرائيل وإلزامها بالالتزام بالمواثيق الدولية التي تمنح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحقه في نضاله المشروع ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي يحتل الأرض الفلسطينية.

إسرائيل تنفذ محرقة لا مثيلا لها في تاريخ البشرية

ولفت المصري إلى أن إسرائيل تنفذ محرقة لا مثيلا في تاريخ البشرية باستهدافها المستشفيات ودور العبادة من مساجد وكنائس وبنية تحتية ومدارس وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها، ما هو إلا دليل على غطرستها واستهتارها بدماء الشعب الفلسطيني.

وأكد المفوض العام للعشائر الفلسطينية أن ما تقوم به حكومة الاحتلال المتطرفة انتهاك صريح وواضح لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني وقانون الحرب في القتل والتدمير والتهجير القسري وقبلها عدم اعترافها بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف المصري أن كل محاولات العدو الصهيوني لكسر إرادة شعبنا الفلسطيني وفرض الهجرة القسرية لن تنجح وستنتهي بالفشل لأن شعبنا الفلسطيني قرر الصمود على أرضه مهما بلغت التضحيات.

وقبل قليل، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها تصدت لقوات الاحتلال المتوغلة في منطقة المدرسة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأضافت أن عناصر المقاومة خاضت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال واستهدفوا آلياتهم بقذائف المضادة للدروع والهاون.