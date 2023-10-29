الأجهزة المنزلية ووسائل النقل.. أبرز الصناعات الموجودة بمبادرة "ابدأ"

كشف المهندس خالد حسن، عضو مبادرة «ابدأ»، عن الهدف الرئيسي لمبادرة "ابدأ".

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الهدف الرئيسي من المبادرة وجود تكامل بين جهود الدولة والقطاع الخاص لعمل تسهيلات للمستثمرين المصريين والأجانب بهدف توفير الفاتورة الاستيرادية وتقليل الاستيراد بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة بإمكانها أن تصبح قيمة مضافة للشباب المصري.

وأضاف أن المبادرة أسست مشروعات قادرة على إنتاج مواد يتم تصنيعها لأول مرة في مصر، وظهر ذلك من خلال استعراض مهام مصنع وسائل النقل الخفيف وهو أول مصنع بمصر والشرق الأوسط ويستهدف تغطية جزء كبير من السوق المحلية.

وأوضح أن «ابدأ» تركز على قطاعات محددة منها الصناعات الهندسية التي تستخدم في الأجهزة المنزلية ووسائل النقل، وصناعات الأعلاف ومكوناتها وصناعات الخامات الدوائية، حيث تستورد مصر أكثر من 2.5 مليار دولار خامات دوائية في العام.