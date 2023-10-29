الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأجهزة المنزلية ووسائل النقل.. أبرز الصناعات الموجودة بمبادرة "ابدأ"

ابدأ
ابدأ

كشف المهندس خالد حسن، عضو مبادرة  «ابدأ»، عن الهدف الرئيسي لمبادرة "ابدأ".

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الهدف الرئيسي من المبادرة وجود تكامل بين جهود الدولة والقطاع الخاص لعمل تسهيلات للمستثمرين المصريين والأجانب بهدف توفير الفاتورة الاستيرادية وتقليل الاستيراد بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة بإمكانها أن تصبح قيمة مضافة للشباب المصري.

وأضاف أن المبادرة أسست مشروعات قادرة على إنتاج مواد يتم تصنيعها لأول مرة في مصر، وظهر ذلك من خلال استعراض مهام مصنع وسائل النقل الخفيف وهو أول مصنع بمصر والشرق الأوسط ويستهدف تغطية جزء كبير من السوق المحلية.

وأوضح أن «ابدأ» تركز على قطاعات محددة منها الصناعات الهندسية التي تستخدم في الأجهزة المنزلية ووسائل النقل، وصناعات الأعلاف ومكوناتها وصناعات الخامات الدوائية، حيث تستورد مصر أكثر من 2.5 مليار دولار خامات دوائية في العام.

اكسترا نيوز ابدأ وسائل النقل خالد حسن

مواد متعلقة

عودة الاتصالات وشبكة الإنترنت إلى قطاع غزة بشكل تدريجى

"القاهرة الإخبارية": إسرائيل تدمر 14 مخبزًا فى غزة

عاجل.. اشتباكات مسلحة مع الاحتلال شرقى نابلس.. وقصف إسرائيلى مكثف على شمال غزة

قصف مدفعى متواصل على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة

قوات الاحتلال تنفذ اقتحامًا موسعًا لجنين شمالى الضفة الغربية

"القاهرة الإخبارية": مجلس الأمن يجتمع غدًا لبحث الأوضاع فى غزة

إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص الحى خلال اقتحام قوات الاحتلال نابلس

عاجل.. قصف إسرائيلى عنيف يستهدف عددًا من المنازل غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة

الأكثر قراءة

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

انتبهوا.. خطة تطويق مصر فى الإعلام الدولى بدأت

مصر تتصدر عالم الفوسفات.. مشروعات استثمارية تعزز الاقتصاد القومى

مليونا جنيه مكسب 7 طلاب.. مفاجآت صادمة في تحقيقات "هالوين المنصورية"

عاجل.. مقاتلات أمريكية تعترض طائرة مدنية اقتربت من مكان تواجد بايدن وزوجته بالمنزل

رضا البلتاجى: الحكم حرم الأهلى من ضربة جزاء بعد مؤامرة ثلاثية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

«مصر دولة لا تمس».. معركة الدلتا فى مواجهة نبوءة سفر إشيعاء

لواء.حمدى البطران

من مخلفات نكسة 67

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة

شكرى ووزيرا خارجية الأردن والسعودية يبحثان تطورات التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة