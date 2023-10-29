هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

دارت اشتباكات بين الحركات الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في منطقة إيريز شمال قطاع غزة المحاصر.

وجرى إطلاق كثيف لقذائف الهاون من قطاع غزة نحو منطقة إييرز، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وأفادت القناة 14 في التليفزيون الإسرائيلي بأن هناك حدثا أمنيا في إيريز، دون الكشف عن أي تفاصيل.

من جانبها، قالت حركة حماس الفلسطينية إنها نفذت عملية إنزال جوي لعناصرها.

وأوضحت أن الاشتباكات بين عناصرها والقوات الإسرائيلية دارت داخل منطقة السياج الأمني الفاصل على حدود غزة.

وأشارت إلى أنه تم إشعال النيران في عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية الموجودة في الموقع.