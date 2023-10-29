60 دقيقة.. صن داونز يحافظ على تقدمه أمام الأهلى

مرت 15 دقيقة من الشوط الثاني من مباراة الأهلي وصن داونز، المقامة حاليًا في نصف نهائي الدوري الإفريقي.



وحسم التعادل السلبي الشوط الأول بين الأهلي وصن داونز وسط سيطرة من الأخير طيلة مجريات الشوط.

بدأ صن داونز خطورته مبكرًا بالدقيقة 46، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء من موديبا مرت بقليل بجوار مرمى الشناوي.

هدف صن داونز الأول جاء بالدقيقة 52 بتسديدة قوية من ماسيكو، من خارج المنطقة سكنت على يسار محمد الشناوي.



وفي الدقيقة 55 كاد صن داونز يخطف الهدف الثاني من ركنية على القائم القريب، لكن الشناوي أبعد الكرة.

تشكيل الأهلي.. صلاح محسن ورضا سليم والشحات يقودون الهجوم أمام صن داونز



وجاء التشكيل كالآتي:



في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- محمد هاني.

خط وسط الملعب: أليو ديانج- مروان عطية- أفشة- بيرسى تاو - رضا سليم.

وفي خط الهجوم: صلاح محسن.



يدخل المارد الأحمر اللقاء رافعًا شعار الثأر من صن داونز وتعويض خسارته بخماسية بدوري الأبطال بالنسخة الماضية، في الوقت الذي يسعي فيه بطل جنوب إفريقيا إلى ترسيخ العقدة على ملعبه.

ويتفوق الأهلي على صن داونز تاريخيًا بـ5 انتصارات مقابل فوز الفريق الجنوب إفريقي في 4 مباريات، وحسم التعادل 5 مباريات بين الفريقين، وسجل كلا الفريقين 19 هدفًا.

‎ويعد صن داونز صاحب الانتصار الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين، وذلك بانتصاره بخماسية مرتين.. الأولى في ذهاب الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2019، والثانية بدور المجموعات في النسخة الماضية.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز وتحديدًا في نسخة عام 2001/ 2002 بعدما تفوق عليه بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين، حيث تعادل الفريقان في جنوب إفريقيا بهدف لمثله، قبل أن يحقق الأهلي انتصارًا كبيرًا ومستحقًا في مباراة العودة باستاد القاهرة الدولي بثلاثية نظيفة.

