الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

60 دقيقة.. صن داونز يحافظ على تقدمه أمام الأهلى

الاهلي وصن داونز
الاهلي وصن داونز

مرت 15 دقيقة من الشوط الثاني من مباراة الأهلي  وصن داونز، المقامة حاليًا في نصف نهائي الدوري الإفريقي.


وحسم التعادل السلبي الشوط الأول بين الأهلي وصن داونز وسط سيطرة من الأخير طيلة مجريات الشوط.

 

بدأ صن داونز خطورته مبكرًا بالدقيقة 46، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء من موديبا مرت بقليل بجوار مرمى الشناوي.

 

هدف صن داونز الأول جاء بالدقيقة 52 بتسديدة قوية من ماسيكو، من خارج المنطقة سكنت على يسار محمد الشناوي.


وفي الدقيقة 55 كاد صن داونز يخطف الهدف الثاني من ركنية على القائم القريب، لكن الشناوي أبعد الكرة.

 

تشكيل الأهلي.. صلاح محسن ورضا سليم والشحات يقودون الهجوم أمام صن داونز


وجاء التشكيل كالآتي:


في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- محمد هاني.

خط وسط الملعب: أليو ديانج- مروان عطية- أفشة- بيرسى تاو - رضا سليم.

وفي خط الهجوم: صلاح محسن.

 


يدخل المارد الأحمر اللقاء رافعًا شعار الثأر من صن داونز وتعويض خسارته بخماسية بدوري الأبطال بالنسخة الماضية، في الوقت الذي يسعي فيه بطل جنوب إفريقيا إلى ترسيخ العقدة على ملعبه.

ويتفوق الأهلي على صن داونز تاريخيًا بـ5 انتصارات مقابل فوز الفريق الجنوب إفريقي في 4 مباريات، وحسم التعادل 5 مباريات بين الفريقين، وسجل كلا الفريقين 19 هدفًا.

‎ويعد صن داونز صاحب الانتصار الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين، وذلك بانتصاره بخماسية مرتين.. الأولى في ذهاب الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2019، والثانية بدور المجموعات في النسخة الماضية.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز وتحديدًا في نسخة عام 2001/ 2002 بعدما تفوق عليه بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين، حيث تعادل الفريقان في جنوب إفريقيا بهدف لمثله، قبل أن يحقق الأهلي انتصارًا كبيرًا ومستحقًا في مباراة العودة باستاد القاهرة الدولي بثلاثية نظيفة.
 

الاهلي وصن داونز الاهلى صن داونز نصف نهائي الدوري الإفريقي الدوري الإفريقي

مواد متعلقة

صن داونز يتقدم على الأهلى بهدف ماسيكو فى الدورى الإفريقى

الشوط الأول.. التعادل السلبى يحسم مواجهة الأهلى وصن داونز

الأكثر قراءة

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

صن داونز يحسم قمة الأهلى فى ذهاب نصف نهائى الدورى الإفريقى

عاجل.. مقاتلات أمريكية تعترض طائرة مدنية اقتربت من مكان تواجد بايدن وزوجته بالمنزل

كيف ساهمت "الخطوط الحمراء" للرئيس السيسى فى حماية الأمن القومى المصرى؟

"الأرصاد" تحذر من منخفض جوي وأمطار في هذا الموعد

"القاهرة الإخبارية": اشتباكات بين كتائب القسام وجيش الاحتلال شمال شرق غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى ووزيرا خارجية الأردن والسعودية يبحثان تطورات التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة

سامح شكرى للمبعوث الأمريكى: نحذر من تداعيات العملية البرية الإسرائيلية لغزة

وزير الخارجية: نحذر من عواقب ممارسات إسرائيل للعقاب الجماعى ضد سكان غزة