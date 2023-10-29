الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم يفتتح وحدة عمليات القلب المفتوح بمستشفى طامية المركزى

محافظ الفيوم يفتتح
محافظ الفيوم يفتتح وحدة عمليات القلب المفتوح بمستشفى طامية ا

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وحدة عمليات القلب المفتوح بمستشفى طامية المركزي.  

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والدكتورة نشوى رحيم مدير إدارة طامية الصحية، القائم بأعمال مدير مستشفى طامية المركزي، وياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، والدكتور محمد عثمان نقيب أطباء الفيوم، والدكتور ياسر جمعة أستاذ أمراض القلب بجامعة عين شمس، المشرف على وحدة قسطرة وجراحة القلب بمستشفى طامية المركزي، والدكتور أحمد الكرداني أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية طب عين شمس، والدكتور أسامة عباس أستاذ جراحة القلب والصدر، المشرفين على الجراحة بالوحدة، والدكتور أحمد نجيب مدير وحدة قسطرة وجراحة القلب بمستشفى طامية.

عقب الافتتاح، تفقد المحافظ غرفتي عمليات القلب المفتوح، وغرفة الرعاية المركزة التي تضم 7 أسرّة، ضمن وحدة عمليات القلب المفتوح، المجهزة بتمويل مشترك من وزارة الصحة، والبنك الأهلي المصري.

وأشاد محافظ الفيوم بجهود منظمات المجتمع المدني، ومنها البنك الأهلي المصري، في النهوض بالقطاع الصحي، ورفع كفاءة وتجهيز المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية، بهدف توفير خدمة طبية لائقة، والتخفيف من معاناة المرضى وذويهم، مشيرًا إلى أن وحدة قسطرة وجراحة القلب بمستشفى طامية المركزي تم افتتاحها عام 2017 كأول وحدة من نوعها بالمحافظة، وتعمل تحت إشراف فريق طبي متخصص من جامعة عين شمس، حيث تقدم خدماتها لأهالي محافظة الفيوم والمحافظات المجاورة.

محافظ الفيوم يفتتح وحدة عمليات القلب المفتوح
محافظ الفيوم يفتتح وحدة عمليات القلب المفتوح
محافظ الفيوم يفتتح وحدة عمليات القلب المفتوح
محافظ الفيوم يفتتح وحدة عمليات القلب المفتوح
محافظ الفيوم يفتتح وحدة عمليات القلب المفتوح
محافظ الفيوم يفتتح وحدة عمليات القلب المفتوح
محافظ الفيوم يفتتح وحدة عمليات القلب المفتوح
محافظ الفيوم يفتتح وحدة عمليات القلب المفتوح
محافظ الفيوم يفتتح وحدة عمليات القلب المفتوح
محافظ الفيوم يفتتح وحدة عمليات القلب المفتوح
محافظ الفيوم يفتتح وحدة عمليات القلب المفتوح
محافظ الفيوم يفتتح وحدة عمليات القلب المفتوح
محافظ الفيوم وحدة عمليات القلب المفتوح مستشفى طامية المركزى الدكتور أحمد الأنصارى محافظة الفيوم

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