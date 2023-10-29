الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تقدُّم أعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحرى (صور)

تقدم أعمال تنفيذ
تقدم أعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري

نشرت صفحة وزارة النقل الرسمية صورًا خاصة بتقدم أعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري ضمن خطة تطوير ميناء سفاجا الكبير .

وزارة النقل تعمل فى تطوير كافة الموانئ 

يذكر أن وزارة النقل تعمل على تطوير جميع الموانئ، حيث شهد ميناء سفاجا تطويرًا بتكلفة إجمالية قدرها 510 ملايين جنيه، كما تم تطوير ميناء الغردقة البحري بتكلفة 222 مليون جنيه وإنشاء رافع ميكانيكي في ميناء شرم الشيخ بتكلفة 68 مليون جنيه. 

 

تطوير ميناء نويبع بتكلفة إجمالية 84 مليون جنيه 

وتم تطوير ميناء نويبع بتكلفة إجمالية 84 مليون جنيه، وزادت طاقته الاستيعابية بنسبة 189%، ولعب هذا الدور الرئيسي في تنفيذ تعليمات القيادة السياسية لتسهيل دخول وخروج السلع الغذائية، وكان له أثر واضح في استقرار الأوضاع المتعلقة بتأمين السلع الغذائية.

تطويــر الموانــئ، وتحويلهــا إلــى ”موانــئ خضــراء“ 

وبشكل عام، تعمل الدولة على تطوير الموانئ وتحويلها إلى "موانئ خضراء"، وذلك باستخدام مصادر الطاقة المتجددة وتطبيق التكنولوجيا التي تقلل من نسب التلوث، لتحسين الأداء البيئي وإزالة أي آثار بيئية خطيرة.

 

رفــع التصنيــف الدولــى للموانــئ البحريــة المصريــة

وتستهدف استراتيجية النقل البحري المصري 2030 رفع التصنيف الدولي للموانئ البحرية المصرية، وتحويلها إلى موانئ خضراء تستخدم مصادر الطاقة المتجددة، وبها تحكم كامل بالغازات الصادرة منها.

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وزير النقل يجري جولة تفقديه بميناء دمياط لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات

وتم إنشاء أول ميناء أخضر في القارة "ميناء شرق بورسعيد"، مما يضع مصر على خريطة العالم في مجال الموانئ الخضراء الصديقة للبيئة.
ويتميز هذا الميناء عن غيره بتطبيق تكنولوجيا تقلل نسب التلوث وفق طبيعتها، ومساحات معزولة للصب غير النظيف للحد من آثاره البيئية الخطرة.

أهـم المؤشـرات التـي صدرت عـن البنـك الدولي 

ولعل آخر أهم المؤشرات التي صدرت عن البنك الدولي في مايو 2021 حول أداء البنية اللوجستية والأداء اللوجستي هي تقدم ميناء بورسعيد ليحقق المركز العاشر عالميًا وفقًا لنتائج مؤشر أداء موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي عام 2021 من بين 348 ميناء حول العالم، مقارنة بالمركز الثالث عشر عام 2020 من بين 370 ميناء، وقفزت مصر إلى المرتبة السابعة عربيًا والـ58 عالميًا في مؤشر الأداء.

اقرأ أيضا: وزير النقل يجرى جولة تفقدية بميناء دمياط لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات

تقدم أعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري
تقدم أعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري
تقدم أعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري
تقدم أعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري
تقدم أعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري
تقدم أعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري
تقدم أعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري
تقدم أعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري
تقدم أعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري
تقدم أعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري
مواني أرصفة موانيء الهيئة أرصفة موانئ رؤوف عبيد

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