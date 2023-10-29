الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير فلسطينى: مصر لعبت دورًا مهمًا فى عودة الاتصالات إلى غزة

وزير الاتصالات الفلسطيني
وزير الاتصالات الفلسطيني إسحاق سدر

قال وزير الاتصالات الفلسطيني إسحاق سدر إن مصر لعبت دورًا مهمًا في عودة الاتصالات إلى غزة بعد انقطاع دام لمدة 36 ساعة.

وأضاف وزير الاتصالات الفلسطيني أنه كان هناك تواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وطلبنا من الوزير عمرو طلعت تقوية ضبط الشبكات المصرية باتجاه الحدود الفلسطينية وفتح التجوال لحملة الشرائح من الشركات الفلسطينية.

كما أكد أنه كان هناك تواصل أيضًا مع الجهات الدولية المنظمة لمسألة الاتصالات ووضعها في صورة الاختراقات التي قام بها الجانب الإسرائيلي بفصل المسارات الدولية المغذية لقطاع غزة، والتي تسببت في انفصال غزة عن العالم الخارجي.

وتابع: "كان هناك تعنت من الجانب الإسرائيلي بعدم الموافقة على إعادة الخدمات الذي يعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني".

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