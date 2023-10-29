الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عضو اتحاد الصناعات: المعرض الدولى للصناعة فرصة جيدة لجذب الاستثمارات الأجنبية

اسامه الشاهد
اسامه الشاهد

قال أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن هناك طلبا كبيرا الآن على المنتجات المصرية في جميع القطاعات والسلع، وهذه فرصة جيدة جدًا للصناعة المصرية لتأخذ مكانتها المستحقة، فلدينا العديد من المنتجات المصرية ذات الجودة المرتفعة، ولكن الكثير من المستهلكين يفضلون المستورد حتى لو كان المصري بنفس الجودة، ولكن الآن الأوضاع اختلفت في ظل رغبة المواطنين في مقاطعة العديد من المنتجات الأجنبية والبحث عن البديل المصري.

وأضاف الشاهد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الأحداث الجارية أظهرت نجاح الصناعة الوطنية في توفير منتجات بديلة للمستورد في قطاع الصناعات الغذائية على سبيل المثال وصناعات المنظفات وغيرها من الصناعات الاستهلاكية التي تلبي احتياجات الأسر المصرية.

وأوضح أن النقص في العملة الأجنبية وصعوبة الاستيراد وتشجيع الدولة لكثير من المصانع الأجنبية في نقل مصانعها للسوق المصرية عمل على حدوث انتعاشة حقيقية للاستثمارات الأجنبية في مصر، التي تبني مصانع وتشغل عمالة مصرية وتصنع منتجات تحت علامة "بكل فخر صنع في مصر"، ويتم توجيهها لتلبية الطلب المحلي أو التصدير في الخارج، وهو ما يعزز مكانة الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.

ويرى أنه لدينا نجاحات ملحوظة أيضًا في هذا المجال، حيث تتجه العديد من مصانع الأجهزة الكهربائية والمنزلية العالمية لتدشين مصانع لها في مصر لتكون مركزًا لتلك الصناعة في قارة إفريقيا، وأيضًا سنلاحظ اهتمامًا واسعًا من شركات المحمول، خاصة الصينية، لفتح مصانع لها في مصر.

وأكد أن رجال الأعمال لهم دور كبير في تعزيز الاهتمام بالجودة مقابل سعر مناسب، حتى لا يكون المصري بديلًا مؤقتًا وإنما دائمًا للمنتج المستورد محليًا، وأيضًا يأخذ حقه في المنافسة الخارجية.

وأشار إلى أنه يتطلب دورًا أيضًا من الحكومة في توفير الدولار اللازم لاستيراد مكونات الإنتاج اللازمة للصناعة، حتى لا ترتفع تكلفة التصنيع وبالتالي سعر المنتج.

وأوضح أن هناك جهودا كبيرة لتعميق التصنيع المحلي من خلال زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة، وهو ما يتطلب تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكنها تصنيع المكونات الوسيطة محليًا وبالتالي تقليل الاعتماد على المكون المستورد وخفض تكلفة الصناعة وبالتالي أسعار المنتجات.

وأشاد بالمعرض الدولي للصناعة المقام على مدار يومين، وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن المعرض يعد فرصة جيدة للمستثمرين الأجانب.

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