أيمن الرقب: الرأى الغربى بدأ يتغير تجاه ما يحدث فى غـزة

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الرأي الغربي بدأ يتغير عقب 23 يومًا من الحرب غير المتكافئة في غزة، وقتل أبناء الشعب الفلسطيني، لتكون هناك ضغوط غربية لوقف إطلاق النار في القطاع، لافتًا إلى الموقف العربي الثابت والمؤيد للقضية الفلسطينية.

وأضاف "الرقب"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن التظاهرات الشعبية في بلداننا العربي، خاصة في مصر تؤكد ثبات الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن التغير في الموقف الغربي ليصبح داعمًا للقضية أمر هام.

التغير في الموقف الغربي ليصبح داعمًا للقضية أمر هام

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن هناك تظاهرات خرجت بأعداد كبيرة في لندن تجاوزت النصف مليون، بل و700 ألف شخص في بعض التقديرات، تأييدًا لغزة وتنديدا بالحرب وقصف المدنيين، ما يعد تغيرا في الموقف الغربي، خاصةً وأن بريطانيا هي الحكومة الأكبر دعمًا للاحتلال في فلسطين، بعد الولايات المتحدة.