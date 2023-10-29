الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فى غياب شالويل ولوكاس كوستا.. صن داونز يعلن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلى

صن داونز
صن داونز

أعلن رولاني موكوينا، المدير الفني لصن داونز، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، والتي ستجمعهما على ملعب (لوفتيس فيرسفيلد) ببريتوريا، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي لكرة القدم.

وسيقود ثابيلو ماسيكو، هجوم صن داونز، إلى جانب كل من الأورجوياني جاستون سيرينو، والتشيلي مارسيلو إليندي، وسيمبا زواني.

وسيفتقد الفريق، لخدمات عدد من لاعبيه البارزين، بسبب الإصابة، في مقدمتهم المهاجم الناميبي بيتر شالوليل، والبرازيلي لوكاس روبيرو كوستا. كما سيغيب المدافع موثوبي مافالا، لحصوله على البطاقة الحمراء المباشرة في مباراة الإياب أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي.

وجاء تشكيل صن داونز على النحو التالي

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: خوليسو موداو، جرانت كيكانا، عبدالمنعم بوطويل، أوبري موديبا

خط الوسط: ريفالدو كوتزي، تيبوهو موكوينا

خط الوسط الهجومي: جاستون سيرينو، مارسيلو إليندي، سيمبا زواني

خط الهجوم: ثابيلو ماسيكو

وتأهل صن داونز، إلى الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي، وذلك عقب تخطيه بيترو أتلتيكو الأنجولي، بالفوز عليه ذهابًا في لواندا، بهدفين دون رد، قبل أن يتعادل الفريقان إيابًا في بريتوريا، دون أهداف.

الاهلى صن داونز الدوري الإفريقي لكرة القدم جاستون سيرينو مارسيلو اليندي سيمبا زواني

مواد متعلقة

تشكيل الأهلى.. صلاح محسن ورضا سليم وتاو يقودون الهجوم أمام صن داونز

الدورى الإفريقى| الأهلى يتوجه إلى ملعب مباراة صن داونز

الأكثر قراءة

كيف ساهمت "الخطوط الحمراء" للرئيس السيسى فى حماية الأمن القومى المصرى؟

جندى إسرائيلى شارك فى اجتياح غزة يفضح قادة جيش الاحتلال: لا تصدقوهم

عاجل.. مقاتلات أمريكية تعترض طائرة مدنية اقتربت من مكان تواجد بايدن وزوجته بالمنزل

مصدر رفيع المستوى: اتصالات مكثفة مع كل الأطراف لإدخال المساعدات لغزة وتبادل الأسرى والمحتجزين

تشكيل الأهلى.. صلاح محسن ورضا سليم وتاو يقودون الهجوم أمام صن داونز

البطوطي: معدل الحجوزات بالشرق الأوسط شهد انحساراً.. والإلغاءات 100% في 4 دول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى للمبعوث الأمريكى: نحذر من تداعيات العملية البرية الإسرائيلية لغزة

وزير الخارجية: نحذر من عواقب ممارسات إسرائيل للعقاب الجماعى ضد سكان غزة

مصدر رفيع المستوى: اتصالات مكثفة مع كل الأطراف لإدخال المساعدات لغزة وتبادل الأسرى والمحتجزين