فى غياب شالويل ولوكاس كوستا.. صن داونز يعلن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلى

أعلن رولاني موكوينا، المدير الفني لصن داونز، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، والتي ستجمعهما على ملعب (لوفتيس فيرسفيلد) ببريتوريا، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي لكرة القدم.

وسيقود ثابيلو ماسيكو، هجوم صن داونز، إلى جانب كل من الأورجوياني جاستون سيرينو، والتشيلي مارسيلو إليندي، وسيمبا زواني.

وسيفتقد الفريق، لخدمات عدد من لاعبيه البارزين، بسبب الإصابة، في مقدمتهم المهاجم الناميبي بيتر شالوليل، والبرازيلي لوكاس روبيرو كوستا. كما سيغيب المدافع موثوبي مافالا، لحصوله على البطاقة الحمراء المباشرة في مباراة الإياب أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي.

وجاء تشكيل صن داونز على النحو التالي

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: خوليسو موداو، جرانت كيكانا، عبدالمنعم بوطويل، أوبري موديبا

خط الوسط: ريفالدو كوتزي، تيبوهو موكوينا

خط الوسط الهجومي: جاستون سيرينو، مارسيلو إليندي، سيمبا زواني

خط الهجوم: ثابيلو ماسيكو

وتأهل صن داونز، إلى الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي، وذلك عقب تخطيه بيترو أتلتيكو الأنجولي، بالفوز عليه ذهابًا في لواندا، بهدفين دون رد، قبل أن يتعادل الفريقان إيابًا في بريتوريا، دون أهداف.