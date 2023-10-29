أسباب ظهور بقع بيضاء على الأظافر سؤال يبحث عنه البعض لمعرفة الأسباب الصحية التي تشير إلى ظهورها، وفي حالة ظهور علامات أو بقع باللون الأبيض فقد يكون هذا أمر طبيعي، أو يؤشر بوجود مشكلة صحية.

ومع ظهور البقع البيضاء على الأظافر يدل بوجود مشكلة صحية حدثت منذ فترة طويلة تصل إلى عدة أشهر، لذلك نرصد لكم في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها لمعرفة أسباب ظهور بقع بيضاء على الأظافر، وإليكم التفاصيل على النحو التالي، وذلك وفقًا لموقع "verywellhealth".

اسباب ظهور بقع بيضاء على الاظافر

أسباب ظهور بقع بيضاء على الاظافر

هناك العديد من الأسباب الصحية التي تشير إلى أسباب ظهور بقع بيضاء على الأظافر إليكم التفاصيل في السطور التالية:

1 - وجود فطريات في الأظافر، حيث أن بعض أنواع الفطريات تؤدي لظهور بقع بيضاء على سطح الظفر.

2 - حدوث إصابة أو صدمة للظفر، ففي بعض الحالات تكون البقع البيضاء نتيجة اصطدام الظفر بشيء أو غلق باب على الظفر.

3 - نقص المعادن والفيتامينات في الجسم وأبرزها الكالسيوم والزنك، ويظهر هذا من خلال بعض الأعراض، ومنها ظهور البقع البيضاء على الأظافر.

4 - تناول بعض الأدوية، حيث تساهم بعضها في ظهور البقع البيضاء على الأظافر، مثل: أدوية علاج العدوى البكتيرية، والالتهابات الجلدية، وتسمم الدم، وكذلك أدوية علاج التهابات الجهاز البولي.

5 - فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، فيمكن أن يكون ظهور البقع البيضاء على الأظافر دلالة على الضعف العام في الجسم.

6 - فرط نشاط الغدة الدرقية والذي يؤدي إلى اضطرابات في مستويات هرمون الغدة الدرقية، ويظهر من خلال بعض العلامات ومنها البقع البيضاء على الأظافر.

7 - الإصابة ببعض الأمراض، مثل: أمراض القلب، والفشل الكلوي، والالتهاب الرئوي، وكذلك الأمراض الجلدية، مثل: الصدفية، والأكزيما.