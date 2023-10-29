أحمد عز يبدأ تصوير أول مشاهد الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق"

بدأ الفنان أحمد عز وأسرة الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" تصوير أول مشاهد الفيلم صباح اليوم.

وحرصت أسرة الفيلم على الاحتفال ببداية التصوير تحت قيادة المخرج طارق العريان.

ويشهد الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق"، تغييرات جذرية في الأحداث مع ظهور شخصيات جديدة في العمل وعدد من ضيوف الشرف من نجوم الصف الأول.

ورصدت الجهة المنتجة للفيلم ميزانية مفتوحة وضخمة للعمل المنتظر عرضه في موسم صيف 2024.

كما ستتم الاستعانة بفريق عمل أجنبي لتصميم مشاهد الأكشن بالفيلم.

من جانبه انتهى المؤلف صلاح الجهيني من كتابة أحداث الفيلم الذي يشهد تغييرات جذرية في الأحداث، كما يضم العمل شخصيات جديدة مع الاحتفاظ بالشخصيات الأساسية.

أبطال فيلم "ولاد رزق"

ويشارك في بطولة الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" النجوم عمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوى، ومن المقرر أن ينضم عدد من الفنانين للجزء الثالث، من إخراج طارق العريان، والفيلم في مرحلة الكتابة حاليًا ويكتبه صلاح الجهينى.

وشارك في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" خالد الصاوى، نسرين أمين، باسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفي وسيد رجب.

على جانب آخر أوشك النجم أحمد عز على الانتهاء من تصوير أحداث فيلمه الجديد "فرقة الموت"، وذلك بعد تصوير أكثر من نصف مشاهد العمل في عدد من مواقع التصوير الخارجية.

ويجرى تصوير بعض مشاهد العمل حاليًا في استديوهات جلال، على أن يستمر التصوير هناك لأسبوع وينتقل المخرج للتصوير في شوارع أكتوبر وعدد من الشوارع بالقاهرة، حتى ينتهي من تصوير العمل تمامًا ويصبح جاهزًا للعرض في موسم عيد الأضحى السينمائي.