بعثة الأهلى تغادر جنوب إفريقيا مساء اليوم.. وكولر يحدد موعد الوصول للملعب

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برئاسة المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، جنوب إفريقيا في التاسعة مساء اليوم بعد الانتهاء من مباراة صن داونز.

وتتوجه بعثة الأهلي من استاد لوفتوس مباشرة إلى مطار جوهانسبرج للعودة إلى مصر، وحرص الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، على متابعة كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بالعودة إلى القاهرة بالتنسيق مع الجهاز الإداري.

يلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر اليوم بتوقيتي القاهرة وجنوب إفريقيا في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

الدوري الإفريقي| موعد تحرك الأهلي إلى ملعب مباراة صن داونز

يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إلى استاد لوفتوس بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا في الواحدة ظهر اليوم استعدادًا لخوض مباراة صن داونز.

ووفقًا للاجتماع الفني الذي عقد أمس يرتدي لاعبو الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأخضر.

فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجورب الأبيض، فيما يرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في تمام الثالثة عصر اليوم الأحد مع صن داونز الجنوب إفريقي على ملعب لوفتوس في مباراة الذهاب للدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي التي تقام للمرة الأولى في تاريخ بطولات الأندية الإفريقية.

وسبق أن لعب الفريقان أربع عشرة مباراة خلال سبع مواجهات في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الإفريقية، فاز الأهلي في خمس مباريات، وفاز صن داونز في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في خمس مباريات، أحرز لاعبو الأهلي تسعة عشر هدفًا، مقابل تسعة عشر هدفًا تلقتها شباكه.

المواجهة الأولى في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2001، أقيمت المباراة في بريتوريا وانتهت بالتعادل 1-1، أحرز هدف الأهلي سيد عبدالحفيظ، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 3- صفر أحرز أهداف الأهلي خالد بيبو.

المواجهة الثانية في ذهاب دور الستة عشرة لدوري أبطال إفريقيا 2007، أقيمت المباراة في بريتوريا وانتهت بالتعادل 2-2، أحرز هدفي الأهلي محمد بركات وأمادو فلافيو، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 2- صفر أحرزها شادي محمد ومحمد أبوتريكة.

المواجهة الثالثة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا 2018-2019، أقيمت المباراة في بريتوريا وانتهت بفوز صن داونز 5- صفر، وفي لقاء العودة بالإسكندرية فاز الأهلي 1- صفر أحرزه وليد أزارو.

المواجهة الرابعة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا 2019-2020، فاز الأهلي بالقاهرة 2- صفر أحرز هدفي الأهلي علي معلول، وفي لقاء العودة ببريتوريا تعادل الفريقان 1-1، أحرز هدف الأهلي ليبوهانج مبوي مدافع صن داونز في مرمى فريقه.