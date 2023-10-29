"العربي للمياه" يوقع اتفاقية تعاون مع الصين لنقل تكنولوجيا إدارة المياه ومواجهة التغيرات المناخية

وقع المجلس العربي للمياه اليوم الأحد اتفاقية تعاون مع وزارة الموارد المائية بجمهورية الصين الشعبية في مجال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد لحسن إدارة الموارد المائية في المنطقة العربية، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه الذي انطلقت فعالياته في وقت سابق اليوم.

وقع الاتفاقية الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربي للمياه فيما وقعها عن الجانب الصيني الدكتورة تشو شنج نائب وزير الموارد المائية في جمهورية الصين الشعبية.

وقال أبوزيد: إن الاتفاقية تستهدف مواجهة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه بالمنطقة العربية وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والابتكارات ؛ لمواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية وخاصة إعادة استخدام المياه المعالجة.



وأضاف أن الاتفاقية تستهدف أيضا نقل وتبادل الخبرات وبناء القدرات وتعزيز التقنيات المبتكرة والمتكاملة للموارد المائية السطحية والجوفية بين جمهورية الصين وبين المجلس العربي للمياه الممثل للدول العربية في هذا المجال.

وأوضح أبوزيد أن الاتفاقية تتضمن أيضا إقامة علاقة تعاون شاملة في مجال تعزيز البحوث التطبيقية المشتركة ووضع السياسات الاستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنظيم الحوارات العلمية وبرامج التبادل الإداري والفني وتعزيز بناء القدرات ودعم تنظيم المؤتمرات الدولية وخطط التعاون بين الطرفين.

وأشار إلى أهمية الإسراع في توسيع مجالات التعاون المشترك، والتغلب على التأخيرات التي جرت بسبب جائحة "كوفيد-19" والصراعات الحربية الروسية - الأوكرانية وغيرها من الأزمات الأخرى.

ومن جهتها.. أكدت نائبة وزيرالموارد المائية بجمهورية الصين الشعبية حرص بلادها الشديد على دعم المشروعات المائية في كثير من الدول الأفريقية والعربية واستعدادها لتقديم الدعم الفني والتدريبي للعاملين في مجال الموارد المائية والري في المنطقة، والتوسع في استغلال واستخدام المياه غير التقليدية ومواجهة التغيرات المناخية التي تضرب دول العالم بشدة.



وأشارت تشو شنج إلى المشاركة الفعالة لبلادها في تنفيذ الأنشطة المقترحة ضمن الاتفاقية في نقل التكنولوجيا الصينية الحديثة، خاصة فيما يتعلق بمجال إدارة وحسن إدارة الموارد المائية بدول المنطقة العربية وتبادل الزيارات الميدانية للمشروعات في الصين والدول العربية، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر لظواهر الطقس المتطرف (جفاف/فيضان) ودعم تكامل سياسات الموارد المائية مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة.

وبدوره.. أعلن الدكتور حسين العطفي الأمين العام للمجلس العربي للمياه أن الاتفاقية تستهدف بناء القدرات المؤسسية والبشرية من خلال التعاون بين الأكاديمية العربية للمياه التابعة للمجلس العربي للمياه ونظيرته الصينية، وتطبيق نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والتأكيد على أهمية الربط في العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء ضمن استراتيجية مواجهة مخاطر التغيرات المناخية.

وأكد العطفي أن المجلس العربي للمياه نفذ العديد من المشروعات المشتركة مع دولة الصين من بينها مشروع التنسيق الإقليمي لتحسين الموارد المائية وبناء القدرات وغيره..لافتا إلى أن وزارة الموارد المائية في الصين تطبق استراتيجية لرفع قدرة المياه واتباع سياسات الحماية من الفيضانات وترشيد استهلاك المياه.

وتناول الأمين العام للمجلس العربي للمياه المشروعات التي ينفذها المجلس العربى للمياه وأنشطته المختلفة بالتعاون مع الجهات البحثية داخليا وإقليميا ودوليا لحسن إدارة الموارد المائية وتعظيم العائد منها.

وكانت فعاليات (أسبوع القاهرة السادس للمياه) قد انطلقت صباح اليوم تحت عنوان (العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة) والذي يستمر حتى 2 نوفمبر القادم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.