إبادة شاملة.. مفكر فلسطينى: الوضع فى قطاع غزة أكبر من نكبة

أكد الدكتور محمد أبوسمرة، المفكر الفلسطيني ورئيس تيار الاستقلال، أن ما يحدث في قطاع غزة لا تصفه كلمات، موضحا أن الوضع أكثر من كارثي بكثير، وأكثر من نكبة، وأكثر من مصيبة، فالاحتلال الإسرائيلي يقوم بعملية إبادة شاملة لكل ملامح الحياة في قطاع غزة.

قنابل أمريكية مبعوثة إلى قوات الاحتلال الإسرائيلى

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي إم سي"، اليوم، أن أمريكا أرسلت قنابل أمريكية مخصصة للاحتلال الإسرائيلي ليستعملها في قطاع غزة، وهي ليست مخصصة فقط لقتل الإنسان، ولكنها تقتل الإنسان وكل الكائنات الحية، فالعدو يريد أن يحول القطاع إلى منطقة جغرافية غير صالحة للحياة، مؤكدا أن هناك عشرات الآلاف من أطنان المتفجرات التي أطلقت على قطاع غزة.

ولفت إلى أن هذه المتفجرات أكثر بكثير من القنبلتين النوويتين اللتين سقطتا على منطقتي "ناجازاكي وهيروشيما" في اليابان، ليصف غزة بأنها لم تعد غزة التي يعرفونها، مشيرا إلى أن مساحة قطاع غزة 365 كيلومترا مربعا، وهو الأكثر كثافة سكانية على مستوى العالم، حيث يعيش في الكيلو متر المربع الواحد من 6 آلاف إلى 10 آلاف نسمة، فلو ألقى الاحتلال الإسرائيلي حجرًا في قطاع غزة فسوف يكون هناك إصابات.