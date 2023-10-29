الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إبادة شاملة.. مفكر فلسطينى: الوضع فى قطاع غزة أكبر من نكبة

غزة
غزة

أكد الدكتور محمد أبوسمرة، المفكر الفلسطيني ورئيس تيار الاستقلال، أن ما يحدث في قطاع غزة لا تصفه كلمات، موضحا أن الوضع أكثر من كارثي بكثير، وأكثر من نكبة، وأكثر من مصيبة، فالاحتلال الإسرائيلي يقوم بعملية إبادة شاملة لكل ملامح الحياة في قطاع غزة. 

قنابل أمريكية مبعوثة إلى قوات الاحتلال الإسرائيلى

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي إم سي"، اليوم، أن أمريكا أرسلت قنابل أمريكية مخصصة للاحتلال الإسرائيلي ليستعملها في قطاع غزة، وهي ليست مخصصة فقط لقتل الإنسان، ولكنها تقتل الإنسان وكل الكائنات الحية، فالعدو يريد أن يحول القطاع إلى منطقة جغرافية غير صالحة للحياة، مؤكدا أن هناك عشرات الآلاف من أطنان المتفجرات التي أطلقت على قطاع غزة.

ولفت إلى أن هذه المتفجرات أكثر بكثير من القنبلتين النوويتين اللتين سقطتا على منطقتي "ناجازاكي وهيروشيما" في اليابان، ليصف غزة بأنها لم تعد غزة التي يعرفونها، مشيرا إلى أن مساحة قطاع غزة 365 كيلومترا مربعا، وهو الأكثر كثافة سكانية على مستوى العالم، حيث يعيش في الكيلو متر المربع الواحد من 6 آلاف إلى 10 آلاف نسمة، فلو ألقى الاحتلال الإسرائيلي حجرًا في قطاع غزة فسوف يكون هناك إصابات. 

قطاع غزة فلسطين غزة قنابل أمريكية الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

فقد 15 من أسرته فى قصف الاحتلال.. أبرز المعلومات عن "صوت غزة" معتز عزايزة

"كانوا خلية نحل".. وليد صلاح: تأهيل معبر رفح لمرور المساعدات تم "فى وقت قياسى"

وليد صلاح: كنا نسمع صوت الطيران الإسرائيلى بالقرب منا فى معبر رفح

"القاهرة الإخبارية": 80 شاحنة مساعدات دخلت إلى قطاع غزة حتى الآن

مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات جزائرية تمهيدًا لنقلها إلى غزة

مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات بلجيكية إلى غزة

القاهرة الإخبارية: تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى غزة

"القاهرة الإخبارية": اصطفاف قافلة المساعدات السادسة لتفريغ حمولتها بالجانب الفلسطينى

الأكثر قراءة

مصدر رفيع المستوى: اتصالات مكثفة مع كل الأطراف لإدخال المساعدات لغزة وتبادل الأسرى والمحتجزين

عاجل.. مقاتلات أمريكية تعترض طائرة مدنية اقتربت من مكان تواجد بايدن وزوجته بالمنزل

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

بالأسماء.. مدير أمن سوهاج يتابع استخراج المتوفين والمصابين من تحت أنقاض "منزل شندويل"

تقرير ميكالى يحسم خلاف أعضاء الجبلاية بشأن بديل وائل رياض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية: نحذر من عواقب ممارسات إسرائيل للعقاب الجماعى ضد سكان غزة

مصدر رفيع المستوى: اتصالات مكثفة مع كل الأطراف لإدخال المساعدات لغزة وتبادل الأسرى والمحتجزين

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)