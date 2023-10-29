بعد تلقيها تهديدًا بإخلاء مستشفى القدس.. الهلال الأحمر: التهديد حكم إعدام بحق المرضى

قال محمد أبومصبح، المتحدث باسم الهلال الأحمر، إن قطاع غزة انقطع عن العالم الخارجي، والأطقم الطبية لم تتمكن من الوصول للمرضى والجرحى.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "تلقينا اتصالا تهديديا من جيش الاحتلال يتضمن ضرورة إخلاء مستشفى القدس، الذي يؤوي 100 مريض وأكثر من 14 ألف نازح".

وأوضح أن إخلاء مستشفى القدس هو حكم إعدام بحق جميع المرضى، لأن مستشفى القدس هو ثاني أكبر مستشفى بقطاع غزة بعد "الشفاء".