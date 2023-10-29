"الهلال الأحمر": الصليب الأحمر الدولى أبلغنا بإعادة طواقمنا من "معبر رفح" لتحولها لمنطقة عمليات

قال محمد أبومصبح، المتحدث باسم الهلال الأحمر، إن الصليب الأحمر الدولي أبلغنا بإعادة طواقمنا من منطقة معبر رفح، لتحويلها لمنطقة عمليات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": نخشى من تحول المناطق الحدودية بين مصر وفلسطين إلى منطقة عمليات بعد تلك التحذيرات الأخيرة.



وتابع: "نعمل حاليًا بأقل الإمكانيات ووصلنا إلى شفا الهاوية وعدد المرضى قد يُضاف إلى الشهداء".



ولفت إلى أن قطاع غزة انقطع عن العالم الخارجي والأطقم الطبية لم تتمكن من الوصول للمرضى والجرحى.



وأوضح أن مستشفى القدس تلقى تهديدًا شديد اللهجة، بضرورة إخلائه، قائلًا: "تلقينا اتصالًا تهديديًا من جيش الاحتلال يتضمن ضرورة إخلاء مستشفى القدس الذي يؤوي 100 مريض وأكثر من 14 ألف نازح".

