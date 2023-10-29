الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ليست المرة الأولى... أبوالغيط: إسرائيل تطبق بلا رحمة "سياسة الأرض المحروقة"

أبو الغيط
أبو الغيط

عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، عن غضبه الشديد بسبب أعمال العنف والإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة.

وأكد أن التاريخ سيسجل مرة أخرى أن إسرائيل تطبق بلا رحمة "سياسة الأرض المحروقة"، عبر استهدافها المقصود لمحطات المياه والصرف الصحي والمستشفيات في قطاع غزة بأسلحة شديدة التدمير لتهجير الفلسطينيين بشكل قسري.

تصفية القضية الفلسطينية على حساب حقوقهم

وأضاف خلال كلمته أمام افتتاح أعمال الدورة السادسة من "أسبوع القاهرة للمياه" الذي عقد بالقاهرة، اليوم الأحد، أن شدة التدمير التي لحقت بالمرافق الأساسية تدل على رغبة مقيتة لصناعة الخراب، وجعل ما تبقى من الأراضي الفلسطينية غير صالحة للحياة، سعيًا لتصفية القضية الفلسطينية على حساب حقوقهم، وعلى حساب دول الجوار.

وذكر أن إسرائيل تستهدف البنى التحتية الفلسطينية، كما فعلت من قبل في جنوب لبنان وسوريا، من دون أي قيود ودون مراعاة لقواعد القانون الدولي الإنساني، هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها إسرائيل باستخدام المياه كسلاح، فهي لم تكتف بسرقة المياه العربية فحسب، بل استهدفت بشكل ممنهج كل منشآت المياه، لإدراكها بأهمية ذلك المورد الأساسي في الحياة والاستقرار والتنمية ورغبة منها في التضييق على الفلسطينيين، وإبقائهم تحت رحمة العطش والجوع والأمراض.

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إسرائيل سياسة الأرض المحروقة المستشفيات في قطاع غزة قطاع غزة

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