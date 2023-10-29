سيدي كرير تناقش استحواذ أبوظبي القابضة على 30% من أسهم شركة "إيثيدكو"

تناقش شركة سيدي كرير للبتروكيماويات «سيدبك »، اليوم، اتفاقية المساهمين بشركة إيثيدكو مع شركة أبوظبي القابضة التي ستستحوذ على حصة 30% من أسهم شركة ايثيدكو للموافقة على توقيعها.

سيدبك تناقش استحواذ أبوظبي على 30% من أسهم "ايثيدكو"

وكشف بيان الشركة لبورصة مصر أن اليوم سيشهد عقد مجلس إدارة الشركة اجتماعاً لمناقشة استحواذ أبوظبي القابضة على 30% من أسهم "إيثيدكو".

ويذكر أن "سيديبك" قررت إرجاء صفقة الاستحواذ على شركة "إيثيدكو" حتى انتهاء الإجراءات الخاصة بدراسة أحد المستثمرين الاستراتيجيين الذي يرغب في الاستحواذ على حصة في رأس مال "إيثيدكو" من خلال التخارج الجزئي لبعض مساهمي الشركة.

وأشار بيان الشركة إلى أن "سيدي كرير للبتروكيماويات" سجلت صافي ربح بلغ 1.2 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2021، مقابل 468 مليون جنيه أرباحًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 6.56 مليار جنيه، مقابل 3.87 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة "سيدي كرير للبتروكيماويات- سيديبك" قد وافقت على تعديل المواد 4 و5 و26 من النظام الأساسي للشركة، كما وافقت على توزيع أسهم مجانية من أرباح عام 2021 بعدد 126 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم وقيمة إجمالية 252 مليون جنيه، بواقع سهم لكل 5 أسهم، لتصبح قيمة رأس المال المصدر والمدفوع 1.51 مليار جنيه.