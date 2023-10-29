الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"صحة غزة": 53 مجزرة للاحتلال أمس فقط راح ضحيتها 400 فلسطينى

مجزرة
مجزرة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي تعمد عزل قطاع غزة تمامًا عن العالم؛ لأن ما قمنا به خلال الأيام الماضية مع وسائل الإعلام هو فضح لهذا المحتل بالأدلة الدامغة.

أشرف القدرة: قوات الاحتلال ارتكبت العديد من المجازر في قطاع غزة

وأضاف القدرة، خلال لقاء مع قناة "الغد"، أن هذا الذي دفع الاحتلال الإسرائيلي لكي ينهي هذا الأمر من خلال قطع الاتصالات والإنترنت، متابعًا: "لكن بحمد الله تمت عودة الاتصالات صباح اليوم"، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت العديد من المجازر في قطاع غزة.

وتابع: "بالأمس فقط قوات الاحتلال ارتكبت 53 مجزرة راح ضحيتها أكثر من 400 شخص، واليوم نتحدث عن قرابة هذا العدد، لأن الاحتلال زاد من حمم غضبه على الشعب الفلسطيني، وزاد من عنفوان المحرقة التي يرتكبها داخل قطاع غزة".

وأشار إلى أن الطواقم الطبية لا تسطيع الوصول إلى الإصابات بسبب قطع الاتصالات، لكن مع عودتها هرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى الأماكن التي تم استهدافها.

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