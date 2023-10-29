الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لبلوغه سن التقاعد.. طالبات "باروط التجارية" ببنى سويف يُنظمن ممرًا شرفيًا لمعلم

المعلم
المعلم

نظمت طالبات مدرسة باروط التجارية بنات، التابعة لإدارة بنى سويف التعليمية اليوم، ممرًا شرفيًا للمعلم رفعت محمود عبدالمجيد، معلم كبير مادة الرياضة المالية ووكيل شئون العاملين بالمدرسة، تكريمًا له بعد وصوله السن القانونية للتقاعد، ورد الجميل له على ما قدمه خلال مشواره التدريسي والتعليمي.

واصطفت الطالبات والمعلمون بالممر في مشهد مبهج، اعترافًا منهم بفضله خلال سنوات عمره التى قضاها بين الطلاب فى حضور محمود هنداوى مدير المدرسة.

 استقبال بالتصفيق الحار

واستقبلت الطالبات، المعلم  رفعت محمود عبدالمجيد فى طابور الصباح بالتصفيق الحار، حاملين لافتة عليها صورته، فيما ألقى معلمو المدرسة كلمات ترحيب وثناء له.

بني سويف طاليات مدرسة تربية وتعليم باروط

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