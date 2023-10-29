الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية 

ويهدف مشروع القانون إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992. 

وتعمل الوكالة وفقا لمشروع القانون، على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة. 

محتوى مشروع القانون

ويتكون مشروع القانون المعروض من 5 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و12 مادة موضوعية في القانون تنظم الإطار القانوني للوكالة.

وتضمنت مواد الإصدار تعديل مسمى "الشركة المصرية لضمان الصادرات" لتصبح "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار"، تماشيًا مع المصطلح المتعارف عليه دوليًا، وكذا تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة، وتضمنت أيضًا الحكم باعتبار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الشريعة العامة الحاكمة للوكالة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.

مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية وزارة المالية لجنة الشئون الاقتصادية الخطة والموازنة الصادرات والاستثمار

مواد متعلقة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب

مايسة عطوة: كلمات الرئيس السيسى خلال الملتقى والمعرض الدولى للصناعة طمأنت المصريين

اليوم.. "النواب" يناقش قانونى القومى للطفولة والأمومة والوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

نائبة: مشروع القرار العربي لوقف إطلاق النار في غزة خطوة مهمة لوقف المهزلة

الأكثر قراءة

مصدر رفيع المستوى: اتصالات مكثفة مع كل الأطراف لإدخال المساعدات لغزة وتبادل الأسرى والمحتجزين

عاجل.. مقاتلات أمريكية تعترض طائرة مدنية اقتربت من مكان تواجد بايدن وزوجته بالمنزل

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

بالأسماء.. مدير أمن سوهاج يتابع استخراج المتوفين والمصابين من تحت أنقاض "منزل شندويل"

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

تقرير ميكالى يحسم خلاف أعضاء الجبلاية بشأن بديل وائل رياض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية: نحذر من عواقب ممارسات إسرائيل للعقاب الجماعى ضد سكان غزة

مصدر رفيع المستوى: اتصالات مكثفة مع كل الأطراف لإدخال المساعدات لغزة وتبادل الأسرى والمحتجزين

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)