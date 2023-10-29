الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بنك التنمية الإفريقى يطلق مشروعًا لتعزيز التجارة البينية فى شرق إفريقيا

بنك التنمية الإفريقي
بنك التنمية الإفريقي

أعلن البنك الإفريقي للتنمية مع أمانة جماعة شرق إفريقيا ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن إطلاق مشروع تنمية القدرات لتعزيز التجارة البينية في دول شرق إفريقيا.

وذكر البنك الإفريقي للتنمية، في بيان، أن المشروع يعالج نقص القدرات في مجال المعلومات التجارية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعدم كفاية معلومات السوق، وضعف الاتصال بالإنترنت، والشفافية في التجارة والاستثمار، وتقليل الحواجز التجارية وتمكين مجموعة شرق إفريقيا من الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية.

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برامج مصممة لتقليل الحواجز أمام التجارة الدولية

في غضون ذلك، أكدت راشيل نسوبوجا، كبيرة مسئولي تيسير التجارة في البنك الإفريقي للتنمية، أن برامج تيسير التجارة التي يقدمها البنك مصممة لتقليل الحواجز أمام التجارة الدولية وتسهيل التجارة البينية والخارجية، مضيفة أن"هذا المشروع يكمل البرامج الأخرى للبنك الإفريقي للتنمية في المنطقة، من خلال توفير حلول وبيانات تجارية رقمية لدعم مناخ الاستثمار وأعمال تحديث الجمارك".

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وقال الأمين العام لأمانة مجموعة شرق إفريقيا، بيتر ماتوكي: "مجموعة شرق إفريقيا ملتزمة بالشفافية التجارية والشراكات في تطوير التجارة الإقليمية.. تمكين البنية التحتية إلى جانب بناء القدرات يمكن أن يعزز النظام البيئي التجاري في المنطقة لتحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية مستدامة".
وتضمن التقرير أن بنك التنمية الإفريقي إحدى أهم وأكبر المؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في قارة إفريقيا، ويقوم بتوفير القنوات التمويلية اللازمة للنهوض بالمشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبما يكفل دعم قدرات دول القارة على تحقيق التنمية المستدامة، وترتبط مصر ارتباطًا وثيقًا وفاعلًا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات، وتبلغ قيمة المساهمة الحالية لجمهورية مصر العربية في رأسمال بنك التنمية الإفريقي نحو 8.97 مليار وحدة حسابية (بما يعادل نحو 12.45 مليار دولار أمريكي).

وتابع التقرير: تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة بعد نيجيريا في رأسمال البنك، والمرتبة الثالثة على مستوى كل الدول المساهمة بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة بلغت نحو 6.014% من إجمالي المساهمات.

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