الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رئيس أساقفة سبسطية: "الاستثمار الأكبر للدول الاستعمارية هو صناعة الكراهية"

عطا الله حنا
عطا الله حنا

قال المطران حنا عطاالله، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم الأحد، إن الاستثمار الأكبر للدول الاستعمارية هو صناعة الكراهية والأحقاد والرغبة بالانتقام. 

لا شفاء قريبًا 

وأضاف: "لا شفاء قريبًا من هذه جميعها لا في زماننا ولا في الزمن القريب". 

وأشار إلى أن هناك تساؤلًا أمام هذه المشاهد المروعة التي نراها في غزة "إلى متى سوف يستمر هذا العدوان ومتى ستنتهي هذه الحرب؟ وبتنا نعيش حالة صدمة وآلام وأحزان على إخوتنا المدنيين الأبرياء الذين يقتلون هناك".

وتابع أن صور الأطفال الذين يقتلون إنما يجب أن تؤثر حتمًا على الرأي العام العالمي فالعالم اليوم بدأ يدرك جسامة الظلم الواقع على شعبنا، وهنالك برلمانات وشخصيات مرموقة في هذا العالم بدأت تتساءل ما هو ذنب الأطفال لكي يقتلوا وكم هو عدد الأطفال الذين يجب أن يقتل لكي تتوقف هذه الحرب؟!.

وأردف: "أعتقد أننا أمام مأساة إنسانية حقيقية والشعوب الحرة في العالم ومعها الأمة العربية يجب أن يبذل الجميع جهودًا جبارة من أجل وقف هذه الحرب فكفانا دماء وخرابًا وأشلاء وآلامًا ودموعًا وأحزانًا.. ومأساة غزة ماثلة أمامنا وهي وصمة عار في جبين الإنسانية، خاصة أولئك الذين يتغنون بحقوق الإنسان ويتجاهلون هذه المظالم التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني".

عطا الله عطا الله حنا المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس

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