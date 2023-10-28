متحدث الخارجية: العالم كان أمام فرصة تاريخية للتصويت على قرار وقف إطلاق النار 

أكد السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن العالم كان أمس أمام فرصة تاريخية للتصويت على قرار وقف إطلاق النار، والتصويت لصالح القرار العربي بالجمعية العام للأمم المتحدة ولكننا وجدنا عددًا من الدول يتحفظ على القرار لأسباب سياسية، مؤكدًا أن بعض الدول لم تقف في صف الإنسانية.

وقال أبو زيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي عبر فضائية cbc، إن مصر تطالب الدول الكبرى باتخاذ مواقف واضحة بشأن القضية الفلسطينية والابتعاد عن المواقف الرمادية.

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية للهجوم البري الموسع على غزة

وأوضح أن الجانب الإسرائيلي استهدف معبر رفح 4 مرات من الجانب الفلسطيني، وأحدث تدميرا في المنطقة الفاصلة بين المعبر المصري والفلسطيني، وهناك تهديد مباشر باستهداف أي مساعدات لا يتم إدخالها إلا قبل تفتيشها من قبل الجانب الإسرائيلي.

وأشار إلى أن هناك حاجة إلى المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة مع تكثيف القصف الجوي والعمليات البرية الواسعة ما دفع مصر لإصدار بيان هام للغاية أمس بالتحذير من التداعيات الإنسانية للهجوم البري الموسع على غزة وما يمثله من إضافة للانتهاكات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلي للقانون الإنساني الدولي.