السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تشن قصفًا عنيفًا بمحيط المستشفى الإندونيسى شمال غزة

غزة
غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل، قصفًا عنيفًا على قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن القصف الإسرائيلي استهدف محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

 

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سياسيون فلسطينيون لـ"الدستور": ندعو مصر لتكثيف جهودها لوقف العدوان نهائيًا على غزة

وفي وقت سابق من اليوم، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتورة نعيمة القصير، إن المنظمة قلقة جدًا على الذين يعملون يوميًا تحت ضغط كبير في وقت صعب جدًا يمر على غزة.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، في مداخلة لبرنامج "مساء DMC" المُذاع على قناة "DMC" أن العاملين يعملون في أوضاع صعبة جدًا، متمنية للجميع السلامة هناك.

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"دبابات مدمرة وجنرال أسير".. حقيقة الصور المتداولة للتوغل الإسرائيلي في غزة

منظمة الصحة العالمية: غزة تمر بمرحلة إنسانية صعبة جدًا

وأكدت أن منظمة الأمم المتحدة تدعو الجميع للتهدئة الفورية في قطاع غزة؛ لأننا نمر بمرحلة إنسانية صعبة جدًا، مشيرة إلى أن الأطفال والنساء وكبار السن في غزة يتعرضون للقصف وهم أبرياء، مشددة على ضرورة مراعاة حماية المدنيين وإمدادهم بالرعاية الصحية اللازمة لهم.

كما أشارت إلى وجود مشكلة في توصيل الإمدادات الفورية إلى قطاع غزة مثل الأدوات الطبية والوقود والمياه النظيفة والغذاء، وهناك مستشفيات لا تعمل بسبب نقص الوقود والعاملون الإنسانيون هناك لديهم مشكلات عديدة جدًا.

وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية مساء اليوم الاجتياح البري من قِبل إسرائيل على قطاع غزة مطالبة بوقف التصعيد والعدوان على غزة.

كما أدانت وزارة الخارجية السعودية استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أسفر عن آلاف الشهداء والضحايا حتى اللحظة، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وشهدت العديد من مدن العالم مظاهرات احتجاجية تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة مثل روما، باريس، لندن، وإسطنبول، مرددين هتافات داعمة للقضية الفلسطينية وحاملين الأعلام الفلسطينية.

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