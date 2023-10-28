سمير فرج يكشف عن شروط حماس للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن شروط حركة حماس للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، مؤكدًا أنها ترفض فكرة تبادل الأسرى مقابل وقف إطلاق النار، لكنها تطلب وقف إطلاق النار والإفراج عن 6 آلاف أسير فلسطيني مقابل الإفراج عن الرهائن.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه من الصعب القيام اجتياح شامل لـغزة، لكن ما تفعله الآن حفاظًا على ماء الوجه.

أقوى سلاح تمتلكه المقاومة الفلسطينية

كما أكد خلال المداخلة أن أقوى سلاح تمتلكه المقاومة الفلسطينية هو الأسرى، كما أن هناك جهودًا مصرية كبيرة تبذل في هذا الأمر، ولا تستطيع قوات الاحتلال استخدام سلاح غاز الأعصاب حفاظًا على الأسرى.