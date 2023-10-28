قصواء الخلالى: لا أحد يزايد على موقف مصر بشأن أزمة فتح معبر رفح

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن هناك من يزايد على موقف مصر بشأن فتح معبر رفح دون وعي، مؤكدة أن المساعدات المصرية تمثل ثلثي المساعدات الموجودة حاليًا في معبر رفح، متابعة: "لا أحد يزايد على موقف مصر بشأن أزمة فتح معبر رفح".

موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

وأضافت قصواء، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية cbc، أن مصر رفضت خروج الرعايا الأجانب من غزة إلا بحل شامل لقضية معبر رفح.

وأكدت أن مصر تبحث عن القضية الفلسطينية، وبعض الدول العربية أيضًا، وتحاول مصر بكل ما تملك من قوة للوصول لحل حقيقي للمشهد المأساوي المظلم الذي يحدث في غزة، وتحاول أن تعيد القضية الفلسطينية لنهج حل الدولتين وللوصول لنقطة سلام ووقف ما يحدث تجاه الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات، وبالتالي مصر تعمل على الاتجاهات الثلاثة.

وأشارت الإعلامية قصواء الخلالي، إلى أن العالم الغربي يتعامل بحقد وكراهية وغل تجاه الشعب الفلسطيني.