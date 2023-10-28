السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الليجا تجهز تقريرًا عن الهتافات العنصرية بمباراة برشلونة وريال مدريد

مباراة برشلونة وريال
مباراة برشلونة وريال مدريد

أفادت تقارير صحفية بأن رابطة الدوري الإسباني "الليجا" تجهز تقريرًا عن الهتافات العنصرية التي شهدتها مباراة برشلونة وريال مدريد بالدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد على برشلونة في مباراة الجولة الـ11 ببطولة الدوري الإسباني، بهدفين مقابل هدف.

ووفقًا لما نشرته صحيفة كاروسل ديبورتيفو الإسبانية، فإن الليجا حددت بعض الاتهامات العنصرية في مباراة اليوم ويقومون بإعداد تقرير بشأن تلك الاتهامات.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن جماهير نادي برشلونة وجهت هتافات عنصرية ضد فينسيوس جونيور، جناح فريق ريال مدريد، خلال مباراة الفريقين اليوم.

وأشارت ماركا إلى أن جماهير النادي الكتالوني وصفت فينسيوس بالـ"قرد" في إهانة عنصرية لبشرته السمراء.

وأضافت أن جماهير برشلونة ألقوا شيئًا من المدرجات تجاه فينسيوس يشبه الموز، وعلى الرغم من أن ذلك الاتهام لا يمكن تأكيده بنسبة 100% فهناك بعض التكهنات أنها قد تكون إحدى اللافتات الصفراء التي تم استعمالها في احتفالية الجماهير قبل المباراة.

فينسيوس جونيور: سنستمع بالانتصار في الكلاسيكو حتى يوم الأربعاء 

من جانبه، تحدث فينسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، عن مشاركته في الانتصار الـ150 في مسيرته مع ريال مدريد، قائلًا: "الوصول لهذا الرقم مع أفضل نادي في العالم وفي الكلاسيكو أمر مهم بالنسبة لي، يجب علينا أن نواصل على هذا الأداء ونحن سعداء".

وأضاف: "لدينا حتى يوم الأربعاء للاستمتاع بالكلاسيكو، ثم نستعيد خطواتنا، المدرب يفهمنا ويمنحنا الحرية عندما يكون بإمكانه ذلك".

ويتصدر ريال مدريد ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة وبفارق الأهداف عن فريق جيرونا، صاحب المركز الثاني.


وأكمل: "نحن لا نستسلم أبدًا ويمكننا الفوز في النهاية عندما نقاتل، تحكمنا في اللعب جيدًا في الشوط الثاني، وكنا نعرف أننا سنسجل الهدف الثاني، واستغل جود فرصته للتسجيل".

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