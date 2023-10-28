السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة السيسي الانتخابية تستقبل وفدًا من النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق

وفد النقابة في مقر
وفد النقابة في مقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفد النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، وتعد نقابة العاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق من أقدم النقابات المصرية، وتضم 24 لجنة نقابية بها 75 ألف عامل، وتقدم الخدمات المستمرة لأعضائها.


وأشاد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بموقف النقابة على دعم القضية الفلسطينية، وهي استكمال لموقف الشعب المصري الثابت تجاه القضية بالدعم لأشقائنا في فلسطين، مؤكداً أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، خلال السنوات الماضية أولى اهتماماً كبيراً بالسكك الحديدية وتطوير البنية التحتية من خلال رفع كفاءتها وتطويرها حيث شمل التطوير القطارات والمزلقانات والمحطات والعنصر البشري وعمل مشروعات جديدة، الأمر الذي انعكس على تطوير الخدمات المقدمة للجمهور.
 

وأكد فوزي، أن مصر خلال الفترة الماضية تقدمت من حيث مؤشر كفاءة خدمات القطارات إلى المرتبة الـ50 عالمياً، وذلك بعد اهتمام الدولة منذ عام 2014 في تنفيذ خطتها في مجال السكك الحديدية بتكلفة إجمالية تقدر نحو 225 مليار جنيه، حيث وصلت عدد الجرارات الجديدة إلى 990 جرار سكة حديدة في عام 2023، فضلا عن تطوير البنية التحتية لعدد 295 مزلقان، وكذلك زيادة محطات المترو خلال السنوات التسع الماضية إلى 101 محطة مترو بعد أن كانت 64 محطة في عام 2014.
 

من جانبه، قال وفد النقابة، إنه منذ تسع سنوات حرص المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، على تطوير قطاع السكة الحديد بالكامل، لحرصها على تقديم أعلى مستوى من الخدمات للجمهور، مؤكدين أنهم يقومون بعمل مؤتمرات توعوية لأعضاء النقابة وعمالها لتعريفهم بإنجازات المرشح الرئاسي خلال السنوات التسع الماضية، والتي لمسوها بالفعل في قطاع النقل، مثمنين دور السيسي في حماية مصر من التهديدات التي تحيط بها خاصة في ظل الظروف الإقليمية الحالية، فضلا عن شعور المواطن بالأمن والأمان والاستقرار وتوفير حياة كريمة للمواطن.
 

وأكد وفد النقابة، ضرورة المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري، مطالبين بعمل لجان للمغتربين خلال فترة الانتخابات لتيسير الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

مصر حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية مترو الأنفاق سكك حديد مصر المستشار محمود فوزي

الأكثر قراءة

الرئيس الفلسطينى: كيف يمكن السكوت على قتل أكثر من 3 آلاف طفل؟

القاهرة الإخبارية: المقاومة الفلسطينية تعلن فشل هجوم الاحتلال البرى على غزة (فيديو)

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

أحمد موسى عن حادث طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى: مصيبة.. والجثث تفحمت

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

عملية الـ3 مراحل وخطة مستقبلية.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى غزة أمس؟

الاحتلال يعزل غزة عن العالم وينفذ خطة «الأرض المحروقة»

وزير الجيش الإسرائيلى: ليست لدينا مصلحة فى توسيع نطاق الحرب مع غزة