السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد توبيخها للاحتلال الغاشم.. ريهام حجاج تعلن غلق حساب إنستجرام

ريهام حجاج
ريهام حجاج

أعلنت الفنانة ريهام حجاج عن غلق حسابها على موقع إنستجرام، من قِبل إدارة موقع تبادل الصور والفيديوهات، وذلك بعد منشور توبيخها للاحتلال الغاشم مباشرة.

وشاركت "ريهام" منشورًا لها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك وعلقت قائلة: "قفلولي أكونت إنستجرام، مش عارفة أدخل عليه".

وكانت شاركت الفنانة ريهام حجاج  منشورًا منذ قليل يعبر عن فخرها بدعم الدول الأوروبية للقضية الفلسطينية، بعد المظاهرات التي أقامها شعب لندن، مطالبين بوقف الاحتلال الغاشم وجرائمه بقطاع غزة.

وشاركت ريهام منشورًا عبر إنستجرام وعلقت قائلة: "أصبحتم منبوذين ومكروهين من شعوب العالم، لا تفيد الحكومات الفاسدة، لأنها متغيرة لكن الشعور أهم وأبقى".

جدير بالذكر أن ريهام حجاج قدمت رمضان الماضي مسلسل "جميلة" تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوسن بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين.

ريهام حجاج للاحتلال الغاشم مباشرة غلق ريهام

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