ضبط أصحاب 4 مخابز استولوا على دقيق مدعم في السنطة وقطور

أعلنت مديرية التموين في محافظة الغربية، بقيادة المهندس محمد أبو هاشم، عن نجاح حملة قامت بها لمفتشي الرقابة التموينية في ضبط أصحاب 4 مخابز في منطقتي السنطة وقطور، وجاء هذا الضبط بعد تلقي المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا يفيد بالتلاعب في المواد الغذائية المدعمة.

وتشير التقارير إلى أن أصحاب المخابز المذكورين استولوا على 32 جوالًا من الدقيق المدعم، الذي كان مخصصًا لهم وفقًا للحصص المخصصة لكل مخبز، وقاموا ببيع هذه الكمية من الدقيق في السوق السوداء، مستفيدين بشكل غير قانوني من الأرباح التي تحققت من هذه العملية.

وقد تم تحرير محاضر بالوقائع بناءً على الأدلة والشواهد المتوفرة، وتم إخطار النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه القضية.

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية، التزام مديرية التموين في محافظة الغربية بمكافحة التجاوزات والتلاعب في المواد الغذائية المدعمة، وحماية حقوق المستهلكين، وبفضل جهود الرقابة التموينية، تم تحقيق إنجاز مهم في ضبط هذه الأنشطة غير القانونية وإحالة المشتبه بهم إلى العدالة.

وأكد أنه يجب أن يكون هناك تواصل وتعاون مستمر بين مديرية التموين والجهات المعنية الأخرى لمكافحة الفساد والتجاوزات في قطاع التموين، وضمان توفير المواد الغذائية المدعمة بطريقة عادلة ومنصفة للمواطنين، على أن يكون هناك رقابة مستمرة ودقيقة على المخابز والأنشطة التموينية الأخرى، لضمان سلامة المستهلكين وحماية حقوقهم، ويجب أن يُعاقب بشدة كل من يتلاعب بالمواد الغذائية المدعمة ويسعى للتربح على حساب المجتمع.

كما تحفظت مديرية التموين بالغربية، على 2 طن ملح طعام مجهولة المصدر، مدخلا بذلك الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين، وذلك داخل مطحن لتعبئة الملح بدون ترخيص.

وتلقى المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية بزفتى، من ضبط 2 طن ملح طعام مجهولة المصدر داخل مطحن ملح بدون ترخيص.

جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر لصاحب المطحن، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.