أحمد موسى عن حادث طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى: مصيبة.. والجثث تفحمت

علق الإعلامي أحمد موسى، على حادث طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، والذي راح ضحيته 32 شخصًا مقدمًا التعازي لأهالي الضحايا.

وقال خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الحادث بسبب الشبورة والسرعة الجنونية مؤكدًا أن سرعة أتوبيس هي التي تسببت في هذا الحادث؛ لأن السيارات الأولى كانت توقفت بسبب الشبورة الزائدة، مشيرًا إلى أن هذا الحادث تسبب في تدمير 40 سيارة وإصابة 60 شخصًا داعيًا لهم بالشفاء.

أغلب الجثث تفحمت ولم يتم التعرف عليهم

ووصف الحادث بأنه مصيبة كبرى خاصة أن جثث الضحايا تفحمت ولم يتم التعرف على جثثهم، مؤكدًا أنه لا صحة لوجود بقع زيت على الطريق ولكن السبب الرئيسي هو السرعة الجنونية وسط الشبورة.

وأكد ضرورة الالتزام بعدم السير في الطريق وقت الشبورة الكثيفة، لافتًا أن رجال المرور أحيانًا يغلقون الطرق بسبب الشبورة الكثيفة، وأنه تعرض لهذا الموقف شخصيًا.