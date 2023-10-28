السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد دعم لندن لغزة.. ريهام حجاج للاحتلال: "مكروهون من شعوب العالم"

ريهام حجاج
ريهام حجاج

أعربت الفنانة ريهام حجاج  عن فخرها بدعم الدول الأوروبية للقضية الفلسطينية، بعد المظاهرات التي أقامها شعب لندن، مطالبين بوقف الاحتلال الغاشم وجرائمه بقطاع غزة.

وشاركت ريهام منشورًا عبر إنستجرام وعلقت قائلة: "أصبحتم منبوذين ومكروهين من شعوب العالم، لا تفيد الحكومات الفاسدة، لأنها متغيرة لكن الشعور أهم وأبقى".

جدير بالذكر أن ريهام حجاج قدمت رمضان الماضي مسلسل "جميلة" تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوسن بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين.

ريهام حجاج المظاهرات الاحتلا الغاشم غزة الفلسطينية لقضية الفلسطينية شعب لندن

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