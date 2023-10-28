السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

"دراما الشحاذين" يختتم حفل ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

ملتقى القاهرة للمسرح
ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي

اختتمت مساء أمس، الجمعة، فعاليات الدورة الخامسة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة المخرج عمرو قابيل، لأول مرة بسرح مكتبة الإسكندرية، والتي أقيمت خلال الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر الجاري .

وأقيم  الحفل بحضور عدد كبير من الوفود العربية والأجنية، وفناني المسرح العربي،  من بينهم، الكاتب والممثل أحمد أبو رحيمة مدير إدارة المسرح بالشارقة، والدكتور جبار چودي نقيب الفنانين العراقيين، وعبد الله الشحي مدير مسرح عجمان بالإمارات، والناقد عبد الرحمن الحارثي د. نايف البقمي( السعودية)، والإعلامي العراقي ماجد لفتة العابد، ،والكاتب والمؤلف مجدي محفوظ. 

وبحضور أعضاء  لجنة التحكيم، عروض المسابقة الرسمية، من الفنانة القديرة عزة لبيب (مصر)، والممثلة والفنانة راندا الأسمر (لبنان)، والممثل والمخرج كريم رشيد(السويد)، والناقدة المسرحية ومهندسة الديكور د. عايدة علام، أستاذ علوم المسرح، بكلية الآداب جامعة حلوان(مصر)، دكتور. دكتور تهاني الغريبي من (المملكة العربية السعودية.)

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم أعقبه تقديم العرض المسرحي  الموسيقي «دراما الشحاذين» لطلاب قسم المسرح بكلية الآداب جامعة الاسكندرية موسيقى وألحان شريف ياسر، ديكور مريم أحمد «ميما» أزياء عبير عاصم، استعراضات محمد صلاح، إضاءة أحمد علي، أشعار د. محمد مخيمر مخرج منفذ محمد عبد القادر، العرض من تأليف بدر محارب، دراماتورجيا وإخراج د. جمال ياقوت.

الدورة الخامسة للملتقى، تحمل اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي، وأقيمت تحت شعار «الحياة لنا»، وشهدت 11 عرضًا مسرحيًا، مصرية وعربية أجنبية، منها 9 عروض بالمسابقة الرسمية، ثلاثة عروض مصرية وستة عروض عربية من العراق، سلطنة عمان، الإمارات تونس، المغرب، الكويت، وعرضًا خارج المسابقة الرسمية لفريق أكاديمية طيبة، وعرضًا مسرحيًا في حفل الختام.

وشهدت، فعاليات الملتقى 5 مسابقات مصاحبة للمسابقة الرسمية الخاصة بالعروض، وهي «كوميدي ستارز» في نسختها الثالثة، «اتكلم عربي» في دورتها الثانية، ولأول مرة، مسابقتي «رقصة للحياة»، و«سامية حبيب.. للكتابة النقدية»، ومسابقة «محمود نسيم» للكتابة المسرحية في نسختها الثانية، ونظم الملتقى برنامجًا خاصًا بـ «الإطار الفكري» للدورة الخامسة، بعنوان «المسرح الجامعي.. تظاهرات عالمية»، وُشارك فيه أساتذة وأكاديميون من المسرحين المصريين والعرب والأجانب، كما نظم الملتقى خمس ورش دولية، لبعض من أنواع الرقص العالمي، ومفردات العرض المسرحي، وهي: ورشة «صوت الجسد»، ورشة لرقص «الفلامنكو»، ورشة «الرقص المعاصر» ورشة «إعداد الممثل وفن الأداء».

ونظم ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، في الفترة من 21: 27 أكتوبر الجاري يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الأستاذ الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت والكاتبة الدكتور. أمل صديق عفيفي، والأستاذ الدكتور. سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى النجم الفنان حسام داغر.

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