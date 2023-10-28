السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تخريج الدورة الأولى للمعلمين المرشحين لشغل وظيفة مديرى مدارس من الأكاديمية العسكرية

جانب من الحفل
جانب من الحفل

قامت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخريج الدورة الأولى للمعلمين المرشحين لشغل وظيفة مديرى مدارس بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى إطار حرص القوات المسلحة على التعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية لتعظيم الاستفادة من قدراتهم وفقًا لتخصصاتهم المختلفة بجميع المجالات.

تضمنت المراسم تفقد معرض مشاريع التخرج للدارسين بالدورة فى إطار رؤية مصر 2030 لتطوير العملية التعليمية، أعقب ذلك عرض الموقف التدريبي للدورة وعرض فيلم تسجيلى لمراحل إعداد وتنفيذ الدورة بدءًا من استقبال الدارسين ومرورًا بالتدريب الفنى والتخصصى، وكذا استعراض ومناقشة البحث الجماعى والذى تم إعداده بواسطة الخريجين، وألقى أقدم الدارسين كلمة وجه خلالها الشكر للقوات المسلحة على ما لمسوه خلال فترة تدريبهم من رعاية وإهتمام وما إكتسبوه من مبادئ وخبرات راقية خلال دراستهم بالكلية الحربية، تلا ذلك إعلان نتيجة الدورة وتكريم أوائل الخريجين وتوزيع شهادات التخرج.

وألقى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كلمة أشار خلالها إلى أهمية تلك الدورات التى تأتى فى إطار رؤية الدولة المصرية بهدف خلق أجيال جديدة من أبناء مصر قادرين على العمل وفقًا لأعلى معايير الانضباط الذاتى والمستوى العلمى الراقى لخدمة الوطن بمختلف المجالات.

كما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين متمنيًا لهم التوفيق فى مجال عملهم، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث نظم الإعداد والتأهيل ليتوافق مع التطور المستمر الذي تشهده نظم التعليم العالمية بما يعود بالنفع على الدارسين.

حضر مراسم التخرج اللواء أ ح خالد أحمد شوقى مساعد وزير الدفاع والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وعميد كلية التربية بجامعة حلوان، وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة، وعدد من مسئولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

الكلية الحربية وزارة التربية والتعليم القوات المسلحة شغل وظيفة مديرى مدارس وزير التربية والتعليم

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