أوابك تكشف تفاصيل أسواق الغاز الطبيعي العالمية في ظل ارتفاع المتوسط الشهري

كشف تقرير لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول « أوابك »، ارتفاع المتوسط الشهري للسعر الفوري للغاز الطبيعي المسجل في مركز هنـزي بالسوق الأمريكي خلال شهر أغسطس 2013 إلى 2.58 دولار لكل مليون (وح ب).

اوابك تكشف تفاصيل أسواق الغاز الطبيعي العالمية في ظل ارتفاع المتوسط الشهري

فيما استقر متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في اليابان خلال شهر يوليو 2023 عند نفس المستوى المسجل خلال الشهر السابق وهـو 11.84 دولار لكـل مـليـون (وج ب)، كما استقر متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في كوريا الجنوبية عند مستوى 13.21 دولار لكل مليون (وح ب)، واستقر متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في تايوان عند 10.05 دولار لكل مليون (وج ب)، ليصل إلى 10.05 دولار لكل مليون (وج ب ).بينما ارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في الصين بمقدار 0.02 دولار لكل مليون (وح ب)، ليصل إلى 10.71 دولار لكل مليون (وج ب).

كانت كشفت «أوابك» ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الرابع من عام 2023 ليصل إلى نحـو103.2 مليون باي، حيث يتوقع ارتفاع طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 1.8 مليون باي ليصل إلى 57 مليون باي، بينما يتوقع انخفاض طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 700 ألف ب/ي ليصل إلى 46.2 مليون باي.

فيما تشير التقديرات إلى انخفاض الإمدادات العالمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي خلال شهر أغسطس 2023 بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 101.1 مليون، وقد ارتفعت إمدادات الدول الأعضاء في منظمة أوبك بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى نحو 32.9 مليون باي، بينما انخفض إجمالي إمدادات الدول المنتجـة مـن خـارج أوبك بنسبة 0.5% ليصل إلى نحو 68.2 مليون.