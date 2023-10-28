إزالة وإيقاف 36 حالة تعد ومخالفات بناء بدون ترخيص بمراكز المنيا (صور)

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالتصدي بكل حزم وقوة لجميع مخالفات البناء.

قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينه مغاغة شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية بالمركز واصلت مجهوداتها في مجال التصدى لمخالفات البناء اليوم وبحضور الدكتور عصام محمود نائب رئيس المركز تم التصدى لحالتين بناء مخالف بدون ترخيص بحى غرب المدينة وتم فك الشدات الخشبيه والتحفظ على بعض مهمات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية ببنى مزار، نفذت ٢٤ حالة ازالة لتعديات على أراضى زراعية وبناء مخالف.

وأوضح المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، أزالت عدد ١٠ حالات تعدي بالبناء على الأرض الزراعية في المهد بكل من ازاله ٦ حالات تعدي بقطاع بردنوها و4 حالات تعدي بحي غرب المدينة بإجمالي ١٠ حالات باستخدام معدات الوحدة المحلية وبحضور رئيس حي غرب ورئيس قريه بردنوها ومدير الإزالات ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعية الزراعية.

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