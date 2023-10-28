السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الإنجليز غلبوا حب الإنسانية".. إشادات واسعة بتظاهرات لندن الداعمة للفلسطينيين

صورة من تظاهرات لندن
صورة من تظاهرات لندن

تصدرت صور التظاهرات الداعمة لفلسطين من لندن منصات السوشيال ميديا، وأشاد رواد السوشيال ميديا بتلك التظاهرات التي خرجت من أجل غزة.

وظهر في الصور ملايين المتظاهرين في العاصمة البريطانية لندن، يخرجون في مسيرات تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة، وسط القصف المستمر لقوات الاحتلال على سكان القطاع.
 

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وقال أحد رواد السوشيال ميديا: "لندن تشهد الآن طوفانًا بشريًا من مئات الآلاف لرفض الإبادة الجماعية، وتحديًا صارخًا لدعم حكومة سوناك للكيان المجرم، يبدو أن الإنجليز غلبوا حب الإنسانية، وساندوا شعبًا بعيدًا وليس بجار وليس بشقيق على محبتهم".

لندن أحداث تظاهر 10 فلسطينيين 500 مليون دولار لاعادة إعمار غزة 120 طفلا يوميا في غزة

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