منح مجانية في مجالات الثقافة والفنون.. تعرف عليها

تلعب المنح الثقافية والفنية دورا بارزا في دعم المشروعات الإبداعية في المنطقة العربية وفي مصر، وتساهم في وصول تلك المشروعات إلى آفاق أرحب لما تقدمه المؤسسات الثقافية صاحبة تلك المنح من تمويل ودعم وإقامة لأصحاب المشروعات الثقافية والفنية.. وهو ما نستعرضه في السطور التالية:

منحة برنامج الثقافة والفنون

يوفر برنامج الثقافة والفنون في مؤسسة عبد المحسن القطان، وعلى مدار العام، منحاً لدعم تنظيم فعاليات مختلفة في مجال الفنون البصريّة والأدائيّة والأدب، وذلك بناء على استقبال ودراسة مقترحات محددة يتقدم بها أفراد أو فرقٍ أو مؤسسات.

ويعمل البرنامج على دعم إنتاج وتنظيم معارض فنية (بصرية) وورش عمل متخصصة مع إعطاء الأولوية للفنانين الشباب، ولا سيما أؤلئك الذين لم يسبق لهم إقامة معارض فردية، أو المشاركة في برامج فنية من شأنها تطوير معارفهم وقدراتهم وخبراتهم.

يقوم البرنامج بالرد على الطلبات المقدمة للدعم والتي يتم استقبالها على مدى العام خلال اجتماعات دورية منتظمة، وتلتزم إدارة البرنامج بالرد على الجهات المتقدمة بها، من خلال إرسال خطاب موافقة أو إعتذار.

كيفية التقدم إلى المنحة ؟

على المتقدم تعبئة نموذج الطلب باللغة العربية فقط وإرساله لـ [email protected] كما يجب الإشارة إلى موضوع الرسالة كالتالي: "طلب المنح الفصلية/[رقم الدورة المقدم لها]: [اسم المتقدم/ة] ".

أما فيما يتعلق بالمشاريع المقترحة والمقدمة لطلب دعم معارض فنية، يجب إرفاق صور عن الأعمال الفنية المشاركة في المعرض المنوي تنفيذه مع الطلب، وإرفاق أعمال سابقة للفنان/ة في حال تقدم لإنجاز مشروع فني جديد.

كما يجب إرفاق مادة مصورة مع الطلبات التي تقدم لطلب دعم عروض أدائية (مسرح، موسيقى، رقص .. وغيرها)، يجب إرفاق البرنامج الفني وقائمة الفرق المشاركة مع الطلبات التي تقدم لدعم مهرجانات أو أي فعاليات ثقافية.

منحة برنامج التصوير الفوتوغرافي الوثائقي العربي للمصورين

ما زالت الفرصة قائمة للتقدم لمنحة برنامج التصوير الفوتوغرافي العربي للمصورين عن "آفاق"، حتى 20 ديسمبر 2023، ويسلّط التصوير الوثائقي الضوء على روايات هامة مهملة وغير معروفة لذلك، على مدى السنوات التسع الماضية، كرّس برنامج التصوير الفوتوغرافي الوثائقي العربي جهوده لدعم التوثيق البصري الذي يتناول قضايا وسرديات اجتماعية ذات صلة بالمنطقة العربية ولكن بعيداً عن القوالب النمطية والتقليدية.

وأثبت البرنامج أنه نقطة انطلاق رئيسية للمصورين العرب الناشئين، حيث يوفّر لهم الموارد اللازمة ويؤمن لهم الدعم المهني الكافي لبدء مشاريع التصوير الفوتوغرافي الوثائقي وإكمالها.

كيفية التقدم بطلب المنحة ؟

يجب ملء استمارة الطلب إلكترونياً في الصفحة المخصصة لتقديم الطلبات على موقع مؤسسة "آفاق" كما أنه لم ينظر الي الطلبات المتقدمة عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي لن تتم مراجعتها.

وتغطي المنحة، والتي تبلغ قيمتها 7000 دولار أميركي، أتعاب الفنّان، نفقات معدات إنتاجية، نفقات أبحاث، نفقات سفر أو غيرها من النفقات المتصلة بالإنتاج.

كما تغطي المنحة النفقات اليومية أثناء حضور الورشتين، كما أنه يجب استعمال المنحة لتغطية نفقات مشروع التصوير الحاصل على المنحة فقط، وليس أي تفقات أخرى.