السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. الجونة يتقدم على فاركو بهدف أحمد بلحاج في دوري نايل

أحمد بلحاج
أحمد بلحاج

انتهى الشوط الأول من مباراة فاركو والجونة المقامة باستاد برج العرب بالإسكندرية في الأسبوع الخامس لمسابقة دوري نايل 

بتقدم الجونة بهدف سجله المغربي أحمد بلحاج في الدقيقة 19.

تبادل الفريقان الهجمات في ربع ساعة الأولى من الشوط الأول لكن دون خطورة على المرميين وكان الجونة الأفضل تنظيما واعتمد في هجماته على الجبهة اليسرى بقيادة صبري رحيل وأيمن سعد موكا.

في المقابل كان هجوم فاركو عشوائيا وغاب التفاهم والانسجام عن لاعبي الحط الهجومي وليد على فرج وشكري نجيب وأحمد شريف وسيف تيري.

في الدقيقة 19 أنطلق أيمن سعد موكا من منتصف الملعب في الجانب الأيسر حتى دخل منطقة الجزاء ومرر كرة عرضية أرضية سددها أحمد بلحاج من لمسة واحدة داخل المرمى مسجلا هدف التقدم للجونة.

بعد الهدف دفع خالد جلال المدير الفني لفريق فاركو بالتونسي عزمي غوما بدلا من ياسين مرعي المصاب وهاجم فاركو بحثا عن هدف التعادل وتألق أحمد مسعود حارس الجونة.

في الدقيقة 29 سدد أحمد محمود كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء أبعدها محمد سعيد شيكا إلى ركنية..وسدد عزمي غوما كرة من ركلة حارة خارج منطقة الجزاء أبعدها أحمد مسعود إلى ركنية.

هدأ إيقاع اللعب في الدقائق العشرالأخيرة من الشوط الأول واحتسب الحكم عاطف حسين أربع دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد جديدا لينتهي الشوط الأول بتقدم الجونة بهدف دون رد.

 

دوري نايل الجونة فاركو أحمد بلحاج أحمد مسعود

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