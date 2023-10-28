السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مقالات

قصيدة إلى الجيش المصرى

منذ آلاف السنوات 
وأنت يا جيش بلادى 
 لم تخن أبدا القسم 
 كنت تحمى الوطن 
من هجوم الخفافيش 
وخِسة الوجوه المقنعة 
رغم كل الإغراءات 
والكذب والشائعات 
وقفت صامدًا كالجبال 
وفيًا لأعرق الحضارات 
عصيًا على التمزق والتفتيت
من مرتزقة الدين والإسلام 
منذ آلاف السنوات 
وأنت مصرى أصيل 
بفضلك ننعم بالأمان 
وغزونا أمر مستحيل  
واليوم يا جيش بلادى 
يلبس الذئاب جلد الحملان 
وتفرز الأفاعى العسل المسموم 
يحاولون جرك إلى ساحة القتال
يستفزونك بالشعارات الكاذبة 
حتى تنخرط في معارك تهددنا 
تمتص دماءنا وتخرب بيوتنا 
وتنطلق موجات من الإرهاب 
يعطى قبلة الحياة للحلم الإخوانى 
المخطط القديم الذى أجهضته يا جيش بلادى 
انتقامًا من يوم أزحناه وطردناه من الوطن
لم يفقد الأمل فى تدمير زهرة الوادى 
يا جيش بلادى.. جيش مصر 
الوطن والبيت والسكن 
ستظل أنت حائط الصد المنيع 
ونحن معك 
أم الدنيا ستبقى شمسا لا تنطفئ 
مصر التاريخ والجغرافيا 
واللغة والفن والثقافة  
هى للمصريات والمصريين 
مهما تكتلت الصعاب 
وجرى المهرولون 
وسماسرة الأوطان
مصر فى أحلك الأزمات والحصار والظروف 
أبقت كلمتها وهويتها 
ووضعت متى شاءت النقاط فوق الحروف 
راح آلاف الشهداء فى الكفن 
رفعوا أصواتهم قائلين: 
"مصر لا تُباع ولا تُشترى 
مصر.. وطننا  ليس لها ثمن" 

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